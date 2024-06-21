«Кайси Хадеми (Вел)» – «Райан Фарраг (Вел)». 21.06.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Кайси Хадеми (Вел) проведет 21 июня, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Райан Фарраг (Вел). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 23:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 23:00 по московскому времени Кайси Хадеми (Вел) и Райан Фарраг (Вел) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 21 июня, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Кайси Хадеми (Вел) и Райан Фарраг (Вел) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Кайси Хадеми (Вел).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кайси Хадеми (Вел) — Райан Фарраг (Вел):

победа Кайси Хадеми (Вел) – 1.62, ничья – 13, победа Райан Фарраг (Вел) – 2.637

Прогноз на матч Кайси Хадеми (Вел) – Райан Фарраг (Вел) Бои, титульный бой, 21 июня :

Так как Кайси Хадеми (Вел) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.62. В то же время Райан Фарраг (Вел) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 2.637.

История личных встреч

Кайси Хадеми (Вел) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Кайси Хадеми (Вел) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Кайси Хадеми (Вел) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Кайси Хадеми (Вел) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Кайси Хадеми (Вел) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Кайси Хадеми (Вел) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Кайси Хадеми (Вел) может и не устоять на ногах.

Райан Фарраг (Вел) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Райан Фарраг (Вел) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Райан Фарраг (Вел) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Райан Фарраг (Вел) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Райан Фарраг (Вел) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Кайси Хадеми (Вел) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Кайси Хадеми (Вел) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Кайси Хадеми (Вел) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Кайси Хадеми (Вел) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Райан Фарраг (Вел) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Райан Фарраг (Вел) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Райан Фарраг (Вел) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Райан Фарраг (Вел) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Райан Фарраг (Вел) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Райан Фарраг (Вел) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Райан Фарраг (Вел) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Кайси Хадеми (Вел) – Райан Фарраг (Вел) 21.06.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Кайси Хадеми (Вел) и Райан Фарраг (Вел). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Кайси Хадеми (Вел) и Райан Фарраг (Вел) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Кайси Хадеми (Вел) и Райан Фарраг (Вел) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Кайси Хадеми (Вел) и Райан Фарраг (Вел) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Кайси Хадеми (Вел) и Райан Фарраг (Вел) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Кайси Хадеми (Вел) — Райан Фарраг (Вел) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Райан Фарраг (Вел) выиграет нокаутом.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Кайси Хадеми (Вел) — Райан Фарраг (Вел) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Райан Фарраг (Вел).

Кайси Хадеми (Вел)

Несмотря на то, что Кайси Хадеми (Вел) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Кайси Хадеми (Вел) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Кайси Хадеми (Вел) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Кайси Хадеми (Вел) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Райан Фарраг (Вел)

Никаких высот Райан Фарраг (Вел) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Райан Фарраг (Вел) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Райан Фарраг (Вел) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Райан Фарраг (Вел) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Кайси Хадеми (Вел) — Райан Фарраг (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 21 июня

Вряд ли Кайси Хадеми (Вел) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Райан Фарраг (Вел), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Кайси Хадеми (Вел) — Райан Фарраг (Вел) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Кайси Хадеми (Вел) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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