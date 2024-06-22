«Клей Коллард (США)» – «Мадс Барнелл (Дан)». 22.06.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Клей Коллард (США) проведет 22.06.2024, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Мадс Барнелл (Дан). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 07:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 22.06.2024 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Клей Коллард (США) — Мадс Барнелл (Дан). Это будет продолжаться вплоть до 07:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Клей Коллард (США) — Мадс Барнелл (Дан):

победа Клей Коллард (США) – 1.37, ничья – 85, победа Мадс Барнелл (Дан) – 3.09

Прогноз на матч Клей Коллард (США) – Мадс Барнелл (Дан) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22.06.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Клей Коллард (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.37. А котировка на то, что Мадс Барнелл (Дан) будет сильнее повысилась до 3.09.

История личных встреч

В свои 32 года Клей Коллард (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Клей Коллард (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Клей Коллард (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Клей Коллард (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Клей Коллард (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Мадс Барнелл (Дан) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Мадс Барнелл (Дан) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Мадс Барнелл (Дан) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Мадс Барнелл (Дан) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Мадс Барнелл (Дан) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Клей Коллард (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Клей Коллард (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Клей Коллард (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Клей Коллард (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Клей Коллард (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Клей Коллард (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Мадс Барнелл (Дан) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Мадс Барнелл (Дан) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Мадс Барнелл (Дан) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Мадс Барнелл (Дан) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Мадс Барнелл (Дан) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Клей Коллард (США) – Мадс Барнелл (Дан) 22.06.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Клей Коллард (США) и Мадс Барнелл (Дан), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Клей Коллард (США) и Мадс Барнелл (Дан) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Клей Коллард (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Мадс Барнелл (Дан) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Клей Коллард (США) — Мадс Барнелл (Дан) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Мадс Барнелл (Дан) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Клей Коллард (США) — Мадс Барнелл (Дан) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Мадс Барнелл (Дан), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Клей Коллард (США)

Так как Клей Коллард (США) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Клей Коллард (США) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Клей Коллард (США) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Клей Коллард (США) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Мадс Барнелл (Дан)

В своей карьере Мадс Барнелл (Дан) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Мадс Барнелл (Дан) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Мадс Барнелл (Дан) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Мадс Барнелл (Дан) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Клей Коллард (США) — Мадс Барнелл (Дан). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22.06.2024

Спортивные эксперты считают, что Клей Коллард (США) сейчас намного сильнее, чем Мадс Барнелл (Дан), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Клей Коллард (США) и Мадс Барнелл (Дан), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Клей Коллард (США) выиграет бой.

http://evolvegame.ru/cat3-830358-kingshtalder-verbekgoransson-prognoz-specialista-na-match-20-06-24/

http://rockaluga.ru/cat0-957340-prognoz-bor-artnak-shendrit-deari-20-iyunya-stavki-i-koefficienty/