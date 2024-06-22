«Пол Хьюз (С. Ирл)» – «Бобби Кинг (США)». 22.06.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Пол Хьюз (С. Ирл) проведет 22 июня, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Бобби Кинг (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 19:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 22 июня осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Пол Хьюз (С. Ирл) — Бобби Кинг (США). Это будет продолжаться вплоть до 19:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пол Хьюз (С. Ирл) — Бобби Кинг (США):

победа Пол Хьюз (С. Ирл) – 1.102, ничья – 60, победа Бобби Кинг (США) – 6.81

Прогноз на матч Пол Хьюз (С. Ирл) – Бобби Кинг (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22 июня :

По коэффициенту 1.102 ставить на то, что выиграет Пол Хьюз (С. Ирл) не очень выгодно, а вот Бобби Кинг (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 6.81.

История личных встреч

В профессиональной карьере Пол Хьюз (С. Ирл) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Пол Хьюз (С. Ирл) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Пол Хьюз (С. Ирл) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Пол Хьюз (С. Ирл) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Пол Хьюз (С. Ирл) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Пол Хьюз (С. Ирл) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Бобби Кинг (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Бобби Кинг (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Бобби Кинг (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Бобби Кинг (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Бобби Кинг (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Пол Хьюз (С. Ирл) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Пол Хьюз (С. Ирл) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Пол Хьюз (С. Ирл) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Пол Хьюз (С. Ирл) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Пол Хьюз (С. Ирл) валится с ног. К тому же, Пол Хьюз (С. Ирл) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Пол Хьюз (С. Ирл) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Бобби Кинг (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Бобби Кинг (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Бобби Кинг (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Бобби Кинг (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Бобби Кинг (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Бобби Кинг (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Бобби Кинг (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Пол Хьюз (С. Ирл) – Бобби Кинг (США) 22.06.24

Появление на ринге таких бойцов, как Пол Хьюз (С. Ирл) и Бобби Кинг (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Пол Хьюз (С. Ирл) и Бобби Кинг (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Пол Хьюз (С. Ирл) и Бобби Кинг (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Пол Хьюз (С. Ирл) и Бобби Кинг (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Пол Хьюз (С. Ирл) и Бобби Кинг (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Пол Хьюз (С. Ирл) — Бобби Кинг (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Бобби Кинг (США) выиграет нокаутом.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Пол Хьюз (С. Ирл) — Бобби Кинг (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Бобби Кинг (США).

Пол Хьюз (С. Ирл)

Как бы Пол Хьюз (С. Ирл) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Пол Хьюз (С. Ирл) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Пол Хьюз (С. Ирл) дрался на ринге только с представителями своей страны. Пол Хьюз (С. Ирл) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Пол Хьюз (С. Ирл) совершенно не работает над собственной защитой.

Бобби Кинг (США)

На сегодняшний день Бобби Кинг (США) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Бобби Кинг (США) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Бобби Кинг (США) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Бобби Кинг (США) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Пол Хьюз (С. Ирл) — Бобби Кинг (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22 июня

На титульный бой Пол Хьюз (С. Ирл) — Бобби Кинг (США) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Так как Пол Хьюз (С. Ирл) и Бобби Кинг (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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