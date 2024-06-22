«Елена Колесник (Укр)» – «Сара Коллинс (Авс)». 22.06.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Елена Колесник (Укр) — Сара Коллинс (Авс) на 22.06.2024, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Елена Колесник (Укр) и Сара Коллинс (Авс) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 20:40.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Елена Колесник (Укр) — Сара Коллинс (Авс) пройдет 22.06.2024, и можно не сомневаться, что в 20:40 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Елена Колесник (Укр) имеет две победы нокаутом, а Сара Коллинс (Авс) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Елена Колесник (Укр) — Сара Коллинс (Авс):

победа Елена Колесник (Укр) – 0, ничья – 0, победа Сара Коллинс (Авс) – 0

Прогноз на матч Елена Колесник (Укр) – Сара Коллинс (Авс) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22.06.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Елена Колесник (Укр) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Сара Коллинс (Авс) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Елена Колесник (Укр) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Елена Колесник (Укр) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Елена Колесник (Укр) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Елена Колесник (Укр) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Елена Колесник (Укр) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Елена Колесник (Укр) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Сара Коллинс (Авс) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Сара Коллинс (Авс) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Сара Коллинс (Авс) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Сара Коллинс (Авс) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Сара Коллинс (Авс) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Елена Колесник (Укр) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Елена Колесник (Укр) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Елена Колесник (Укр) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Елена Колесник (Укр) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Елена Колесник (Укр) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Елена Колесник (Укр) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Сара Коллинс (Авс) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Сара Коллинс (Авс) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Сара Коллинс (Авс) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Сара Коллинс (Авс) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Сара Коллинс (Авс) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Сара Коллинс (Авс) должен задуматься о своей обороне.

Елена Колесник (Укр) – Сара Коллинс (Авс) 22.06.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Елена Колесник (Укр) и Сара Коллинс (Авс), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Елена Колесник (Укр) и Сара Коллинс (Авс). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Елена Колесник (Укр) и Сара Коллинс (Авс) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Елена Колесник (Укр) и Сара Коллинс (Авс) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Елена Колесник (Укр) сейчас находится на пике формы, так что Сара Коллинс (Авс) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Елена Колесник (Укр).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Елена Колесник (Укр) и Сара Коллинс (Авс), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Сара Коллинс (Авс) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Елена Колесник (Укр)

В своей профессиональной карьере Елена Колесник (Укр) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Елена Колесник (Укр) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Елена Колесник (Укр) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Елена Колесник (Укр) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Елена Колесник (Укр) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Сара Коллинс (Авс)

Уже несколько лет Сара Коллинс (Авс) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Сара Коллинс (Авс) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Сара Коллинс (Авс) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Елена Колесник (Укр) — Сара Коллинс (Авс). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22.06.2024

В этом поединке Елена Колесник (Укр) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Сара Коллинс (Авс), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Елена Колесник (Укр) — Сара Коллинс (Авс) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Елена Колесник (Укр) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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