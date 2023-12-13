Кэмпана/Кэмпана — Алсола/Уолкер. Прогноз, ставки на матч. ITF (23.06.24)

23.06.2024 в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кэмпана/Кэмпана , а противостоять в этом поединке будет Алсола/Уолкер.



23.06.2024 в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Кэмпана/Кэмпана — Алсола/Уолкер. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 00:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Кэмпана/Кэмпана и Алсола/Уолкер одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кэмпана/Кэмпана — Алсола/Уолкер:

23.06.2024 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Кэмпана/Кэмпана — Алсола/Уолкер. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 00:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Алсола/Уолкер, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Алсола/Уолкер выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Кэмпана/Кэмпана

По непонятным причинам Кэмпана/Кэмпана в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Кэмпана/Кэмпана теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Кэмпана/Кэмпана занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Кэмпана/Кэмпана играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Кэмпана/Кэмпана имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Алсола/Уолкер

Нынешняя форма, которую демонстрирует Алсола/Уолкер еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Алсола/Уолкер постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Алсола/Уолкер пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Алсола/Уолкер не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Алсола/Уолкер не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

ITF, Кэмпана/Кэмпана — Алсола/Уолкер

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Прогноз и ставка на матч Кэмпана/Кэмпана — Алсола/Уолкер 23.06.2024

Кэмпана/Кэмпана

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Кэмпана/Кэмпана выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Кэмпана/Кэмпана всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Кэмпана/Кэмпана уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Кэмпана/Кэмпана занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Кэмпана/Кэмпана больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Кэмпана/Кэмпана имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Алсола/Уолкер

Алсола/Уолкер лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Алсола/Уолкер играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Алсола/Уолкер начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Алсола/Уолкер выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Алсола/Уолкер сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Кэмпана/Кэмпана — Алсола/Уолкер Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Кэмпана/Кэмпана и Алсола/Уолкер. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Кэмпана/Кэмпана — Алсола/Уолкер: погода помешает показать хороший теннис

Кэмпана/Кэмпана и Алсола/Уолкер которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Кэмпана/Кэмпана имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Алсола/Уолкер хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Кэмпана/Кэмпана. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Алсола/Уолкер умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Кэмпана/Кэмпана довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Алсола/Уолкер вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Кэмпана/Кэмпана.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кэмпана/Кэмпана — Алсола/Уолкер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Кэмпана/Кэмпана и Алсола/Уолкер, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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