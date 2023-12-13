«Ник Монтез (США)» – «Александр Ст. Чарльз (США)». 23.06.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 23.06.2024 должен состояться бой Ник Монтез (США) — Александр Ст. Чарльз (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 00:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Ник Монтез (США) и Александр Ст. Чарльз (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 23.06.2024 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Ник Монтез (США) — Александр Ст. Чарльз (США). Это будет продолжаться вплоть до 00:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ник Монтез (США) — Александр Ст. Чарльз (США):

победа Ник Монтез (США) – 0, ничья – 0, победа Александр Ст. Чарльз (США) – 0

Прогноз на матч Ник Монтез (США) – Александр Ст. Чарльз (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 23.06.2024 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Ник Монтез (США) не очень выгодно, а вот Александр Ст. Чарльз (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Ник Монтез (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Ник Монтез (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Ник Монтез (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Ник Монтез (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Ник Монтез (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Александр Ст. Чарльз (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Александр Ст. Чарльз (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Александр Ст. Чарльз (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Александр Ст. Чарльз (США) должен быть в хорошей физической форме. Александр Ст. Чарльз (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Ник Монтез (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Ник Монтез (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Ник Монтез (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Ник Монтез (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Ник Монтез (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Ник Монтез (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Александр Ст. Чарльз (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Александр Ст. Чарльз (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Александр Ст. Чарльз (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Александр Ст. Чарльз (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Ник Монтез (США) – Александр Ст. Чарльз (США) 23.06.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Ник Монтез (США) и Александр Ст. Чарльз (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Ник Монтез (США) и Александр Ст. Чарльз (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Ник Монтез (США) — Александр Ст. Чарльз (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Александр Ст. Чарльз (США) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Ник Монтез (США) и Александр Ст. Чарльз (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Александр Ст. Чарльз (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Ник Монтез (США)

Несмотря на то, что Ник Монтез (США) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Ник Монтез (США) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Ник Монтез (США) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Ник Монтез (США) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Александр Ст. Чарльз (США)

Александр Ст. Чарльз (США) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Александр Ст. Чарльз (США) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Александр Ст. Чарльз (США) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Александр Ст. Чарльз (США) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Александр Ст. Чарльз (США) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Ник Монтез (США) — Александр Ст. Чарльз (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 23.06.2024

На титульный бой Ник Монтез (США) — Александр Ст. Чарльз (США) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Ник Монтез (США) и Александр Ст. Чарльз (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Ник Монтез (США) выиграет бой.

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