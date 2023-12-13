Паолини/Эррани — Мухаммад/Сутджиади. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.06.24)

Прогноз и ставка на матч Паолини/Эррани — Мухаммад/Сутджиади 24 июня

24 июня в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Паолини/Эррани , а противостоять в этом поединке будет Мухаммад/Сутджиади.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Паолини/Эррани — Мухаммад/Сутджиади, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 24 июня, а его начало по МСК будет в 16:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Паолини/Эррани. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Паолини/Эррани — Мухаммад/Сутджиади:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 24 июня откроет его противостояние Паолини/Эррани — Мухаммад/Сутджиади. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 16:00 по МСК, то есть до начала игры. Паолини/Эррани и Мухаммад/Сутджиади отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Мухаммад/Сутджиади может гордиться семью победами, а вот Паолини/Эррани имеет только пять выигранных встреч.

Паолини/Эррани

В большинстве своих выигранных поединков Паолини/Эррани берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Паолини/Эррани с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Паолини/Эррани сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Паолини/Эррани также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Мухаммад/Сутджиади

На этом турнире Мухаммад/Сутджиади играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Мухаммад/Сутджиади все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Мухаммад/Сутджиади не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Мухаммад/Сутджиади уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Мухаммад/Сутджиади на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Мухаммад/Сутджиади пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Паолини/Эррани — Мухаммад/Сутджиади

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Паолини/Эррани — Мухаммад/Сутджиади. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.06.24)

Паолини/Эррани

На данный момент Паолини/Эррани занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Паолини/Эррани снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Паолини/Эррани не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Паолини/Эррани не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Мухаммад/Сутджиади

Мухаммад/Сутджиади лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Мухаммад/Сутджиади играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Мухаммад/Сутджиади начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Мухаммад/Сутджиади выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Мухаммад/Сутджиади сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Паолини/Эррани — Мухаммад/Сутджиади Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Паолини/Эррани и Мухаммад/Сутджиади аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Паолини/Эррани и Мухаммад/Сутджиади обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Паолини/Эррани и Мухаммад/Сутджиади постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Паолини/Эррани — Мухаммад/Сутджиади: снова ждем результативной игры

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Паолини/Эррани и Мухаммад/Сутджиади, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Паолини/Эррани и Мухаммад/Сутджиади уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Паолини/Эррани — Мухаммад/Сутджиади. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Паолини/Эррани и Мухаммад/Сутджиади букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Паолини/Эррани и Мухаммад/Сутджиади проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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