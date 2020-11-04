Байер (Kai Wollin) — Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland): соперники не будут долго запрягать

«Байер (Kai Wollin)» – «Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland)». 11.04.20. Прогноз и ставки на матч

Футбольный матч Байер (Kai Wollin) — Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) будет завершать тур национального первенства, и пройдет данный поединок в 11-го апреля, так что посетить его сможет большое количество болельщиков. Для этого организаторы турнира даже специально сдвинули начало матча до 21:30 по МСК. В последних десяти матчах лучше проявили себя футболисты клуба Байер (Kai Wollin), одержавшие пять побед при трех поражениях, но в поединке этого сезона ФК Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) одержал победу со счетом 4-1.



Очень непросто прогнозировать футбольные матчи, в которых соперниками являются известные футбольные команды. Несомненно, такие противостояния лучше смотреть, однако редко какой болельщик может удержаться от ставок, когда видит известные фамилии в стартовых составах обеих команд. Команда Байер (Kai Wollin) и команда Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) постоянно являются основными конкурентами за лидерство в своем чемпионате. Поэтому для них очередное противостояние будет означать очередной этап борьбы за право возглавить чемпионскую гонку. Конечно, наиболее вероятной ставкой в таком матче является ставка на общий тотал желтых карточек на больше. Команды в очных встречах играют не жалея себя и соперников, естественно, арбитр не будет долго терпеть подобное поведение, и, конечно же, будет награждать самых рьяных грубиянов желтыми карточками, общий тотал которых в этом матче мы рекомендуем играть на больше. Это же касается и общего тотала забитых мячей. Оба клуба прекрасно действуют у ворот соперников, а вот собственные защитные редуты нередко заигрываются, что приводит к пропущенным голам. Мы уверены, что сегодня оба клуба будут стремиться много забить своим соперникам, и это им удастся. Так что, общий тотал голов матча можно заигрывать на больше. Ну и относительно фаворита этого противостояния, то здесь им должны быть хозяева поля, которые сейчас показывают более стабильный футбол. Хотя, по ходу матча все может измениться, поэтому мы не рекомендуем делать крупные ставки на исход этого матча.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Байер (Kai Wollin) — Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland):

Коэффициент на победу гостей 7.8 является самым низким в футбольном матче Байер (Kai Wollin) — Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland). На хозяев поля букмекеры дают гораздо большую котировку 1.24, а на ничью принимаются ставки по коэффициенту 6.

Прогноз на матч Байер (Kai Wollin) – Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) (FIFA, матч национального перевентсва, воскресенье, 11-го апреля):Футбольный клуб Байер (Kai Wollin) получил от букмекеров на свою победу котировку 1.24, а по коэффициенту 7.8 можно сделать ставку на выигрыш ФК Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland). По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Очень сложный матч предстоит сыграть футбольным клубам – команда Байер (Kai Wollin) и команда Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) – амбициозные соперники, которые в матчах с другими командами всегда считаются фаворитами, поэтому им трудно противостоять друг другу, так как считается, что этим матчем определяется лучшая команда чемпионата. Нет необходимости напоминать, что в составах обеих команд выступают известные футболисты, которые знамениты на весь мир. Учитывая, что ценники на футболистов в последнее время взлетели до небес, стоимость этих футболистов, выступающих в составе команды Байер (Kai Wollin) и команды Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) – просто сложно представить. Они не только на бумаге настоящие лидеры своих команд, но и на деле доказывают свою полезность, забивая важные мячи и участвуя в важнейших голевых комбинациях. Оба клуба можно рассматривать с точки зрения машин, где каждый футболист – механизм, отвечающий за работоспособность определенного участка. Поэтому эти команды крайне редко приобретают новых футболистов, а если это и происходит, то вводят их в основной состав постепенно. Так что не стоит удивляться тому, что в матче команды Байер (Kai Wollin) и команды Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) практически не будет новых лиц по сравнению с предыдущим сезоном. Однако сама игра от этого не станет менее зрелищной. Команда Байер (Kai Wollin) и команда Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) всегда стараются навязать свою игру сопернику все 90-то минут матча. За этим очень интересно наблюдать, но это очень сложно прогнозировать. Однако наши эксперты постарались, и ниже можно увидеть плоды наших трудов, и воспользоваться ими.

Байер (Kai Wollin) – Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) 11.04.20

11-го апреля состоится всего один матч из нынешнего тура национального первенства, и им будет футбольная встреча Байер (Kai Wollin) — Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland). Так как данный поединок вызвал огромный ажиотаж среди болельщиков, то его специально решили начать в 21:30 по Москве. Интерес вызван тем, что это принципиальные соперники, но так как в последнее время они выступали в различных дивизионах, то последний раз Байер (Kai Wollin) и Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) встречались на футбольном поле четыре года назад. В том матче футболисты клуба Байер (Kai Wollin) одержали победу со счетом 4-2.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Команда Байер (Kai Wollin) и команда Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) – соперники, которые отлично знакомы с игрой друг друга, так как в каждом сезоне эти футбольные клубы встречаются неоднократно в очных противостояниях. И речь здесь идет не только о матчах чемпионата. Будучи клубами, которые в футбольной среде называют грандами мирового футбола, команда Байер (Kai Wollin) и команда Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) принимают участие не только в матчах чемпионата страны, но и в кубковых баталиях, а также в известных и престижных клубных турнирах. Нередко пути этих команд пересекаются на самых важных стадиях турниров, поэтому менеджеры и футболисты – соперники, которые относятся друг к другу с уважением. Вообще, анализируя очередной матч команды Байер (Kai Wollin) и команды Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland), наши эксперты стараются не трогать историю. В СМИ уже провели все возможные параллели в отношении этого противостояния, сравнили статистику лидеров команд в нынешнем сезоне и в целом, а также привели цифры, наглядно демонстрирующие силу одной и другой команды в историческом противостоянии. В своем анализе мы стараемся использовать цифры статистики текущего сезона, а также цифры статистики недавних противостояний между этими клубами. Все это позволяет нам получать интересную информацию, анализируя которую, мы составляем прогнозы на матч. Команда Байер (Kai Wollin) и команда Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) – одни из претендентов на то, чтобы занять высокие места в чемпионате по итогам нынешнего сезона. Однако для этого футболистам обеих команд придется серьезно постараться, так как впереди у них много непростых соперников и сложных матчей. Ключом к успеху можно считать данное противостояние, так как победитель получит определенное преимущество в турнирной таблице. Именно поэтому оба клуба будут играть только на победу, что предполагает отличный матч, который мы рекомендуем не пропустить.



Прогноз Байер (Kai Wollin) – Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) (11-го апреля), ставки и коэффициенты

Для экспертов нашего ресурса преимущество команды Байер (Kai Wollin) в противостоянии с футболистами команды Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) очевидно. Хозяева поля проводят лучший сезон, демонстрируя слаженную, результативную игру во всех матчах. Особенно уверенно футболисты команды Байер (Kai Wollin) чувствуют себя в родных стенах, где забивают соперникам по несколько мячей. Гости существенно уступают в классе своим соперникам. При этом, футболисты команды Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) не отличаются стабильностью в выездных матчах. Да и оборона у команды Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) частенько проваливается, из-за этого гости много пропускают. Мы думаем, что всеми этими проблемами гостей футболисты команды Байер (Kai Wollin) должны воспользоваться сполна. А это означает, что команда Байер (Kai Wollin) уверенно победит в этом матче. Таким образом, наш прогноз на матч команды Байер (Kai Wollin) и команды Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) – уверенная победа хозяев поля, причем, более рисковые бетторы могут делать ставки на то, что команда Байер (Kai Wollin) пробьет фору, заявленную букмекерами. Индивидуальный тотал хозяев поля, как и общий тотал забитых голов в матче мы рекомендуем ставить на больше. В родных стенах команда Байер (Kai Wollin) никому не забивала менее двух голов, а учитывая проблемы гостей в обороне, мы полагаем, что победа команды Байер (Kai Wollin) будет разгромной. Желтые карточки и нарушения правил в этом матче мы советуем играть на меньше, так как командам не за чем совершать грубые фолы в таком матче. А вот индивидуальный тотал угловых команды Байер (Kai Wollin) мы рассматриваем на больше, так как клуб активно использует фланги во время атак, а атаковать хозяева поля в этом матче будут много, поэтому и ставка эта видится уверенной.

Байер (Kai Wollin)

В межсезонье руководство футбольного клуба Байер (Kai Wollin) не смогло удержать многих своих лидеров, которые начали покидать команду, как только у нее появились финансовые трудности. В составе осталось мало опытных игроков, так что нынешний главный тренер вынужден задействовать на футбольном поле игроков из молодежной академии, для которых этот сезон является дебютным в высшем дивизионе. Так что, если ранее футбольный клуб Байер (Kai Wollin) был крепким середняком, то очень быстро он превратился в аутсайдера, и хозяева сейчас занимают последнюю строчку, не показывая обнадеживающей игры. Пока футбольный клуб Байер (Kai Wollin) может похвастаться только двумя победами, а шансов на спасение от вылета практически нет, ведь у команды как самая дырявая оборона, так и самое малорезультативное нападение. За последних шесть туров удалось набрать всего одно очко, а смена наставника в прошлом месяце не принесла желаемого результата. В лазарете хозяев атакующий полузащитник и правый вингер.

Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland)

Уже третий сезон подряд футбольный клуб Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) находится на грани вылета из высшего дивизиона, а руководство не принимает никаких мер, чтобы этого избежать. В этом году команда уже долгое время находится на шестнадцатой строчке, всего на два очка опережая аутсайдеров из зоны вылета. У гостей очевидные проблемы с игрой в нападении, ведь команда в среднем не забивает два гола за матч. Оборона у футбольного клуба Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) также далека от идеала, и особенно это касается выездных поединков, где количество пропущенных мячей в два раза больше, чем дома. В гостях команда потерпела уже десять поражений, сумев одержать только две победы. Так что, лишь неплохая домашняя игра пока не позволяет футбольному клубу Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) скатиться в зону вылета. Гости обладают слабым составом, где хватает проблемных позиций. Например, в команде нет номинального правого полузащитника, так что на этой позиции приходится играть либо защитнику, либо вингеру. А в этом матче не сможет сыграть за гостей атакующий полузащитник, получивший красную карточку в прошлой игре.

Интересные факты перед матчем Байер (Kai Wollin) – Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland)

Эксперты нашего ресурса в матче команды Байер (Kai Wollin) и команды Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) видят фаворитами хозяев поля. Вообще, если рассматривать успехи клубов в нынешнем сезоне, то это противостояние равных соперников. В принципе, букмекеры и предлагают практически равные коэффициенты на победы команд в этом матче. Однако, при тщательном изучении статистических и прочих данных эксперты нашего ресурса смогли найти несколько факторов, которые говорят о том, что в этом матче команда Байер (Kai Wollin) должна побеждать своих соперников. Календарь у хозяев поля более щадящий, чем у команды Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland). При этом, у хозяев поля в строю все ключевые футболисты, в отличии от гостей, которые вынуждены использовать футболистов резерва, не имеющих достаточного опыта выступлений в таких матчах. Да и победа футболистам команды Байер (Kai Wollin) в этом матче гораздо нужнее, чем их соперникам. Так что, все факторы говорят о том, что сегодня стоит играть победу команды Байер (Kai Wollin), и именно это советуют делать эксперты нашего ресурса. Относительно общего тотала забитых голов в этом матче. Оба клуба играют в атакующий футбол, а учитывая проблемы с составом у гостей, мы не видим причин, чтобы команда Байер (Kai Wollin) не забила своим соперникам несколько голов. Так что, неплохой ставкой в этом матче является еще и ставка на общий тотал забитых голов на больше. Относительно нарушений правил и желтых карточек, то футболисты обеих команд играют грубо, поэтому предложенный букмекерами тотал должны пробивать. Угловые обе команды подают, причем, в личных встречах, эти клубы всегда пробивают заявленный тотал, поэтому мы не видим причин для того, чтобы и сегодня команды не подали много угловых.

По итогам матча будет зафиксирована ничья — 6, выиграет в игре Байер (Kai Wollin) — 1.24, выиграет в игре Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) — 7.8.



Байер (Kai Wollin) — Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland). Прогноз и ставки на матч. FIFA 11-го апреля

Судя по коэффициентам, которые букмекеры выставили на матч команды Байер (Kai Wollin) и команды Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland), хозяева поля здесь являются явными фаворитами. Наши эксперты тоже решили проанализировать предстоящую игру. Итак, хозяева поля в нынешнем сезоне показывают неплохие результаты в домашних матчах. Это позволило клубу досрочно занять высокое место в чемпионате и пробиться в престижный клубный футбольный турнир. Однако, по словам менеджера клуба, он не собирается экспериментировать с составом в ближайших матчах, поэтому стоит ожидать, что в матче с футболистами гостей хозяева выставят оптимальный состав с минимум замен. В свою очередь, команда Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) тоже уже решила свои задачи в чемпионате, клуб сохранил прописку, и, по словам менеджера, в оставшихся матчах сезона на поле будут играть преимущественно молодые футболисты, которые в следующем сезоне должны усилить клуб. Это означает, что у хозяев поля будет преимущество в этом матче, поэтому мы рекомендуем делать ставки не только на победу хозяев поля, но и на то, что команда Байер (Kai Wollin) победит по форе, предлагаемой букмекерами. Особенно хотелось выделить ставки на общий тотал в этом матче. Оба клуба играют в атакующем стиле, а это означает, что в матче будет забито много голов. Поэтому общий тотал голов в матче, а также индивидуальный тотал хозяев поля мы советуем играть на больше. Общий тотал угловых в матче мы тоже рассматриваем на больше, так как оба клуба предпочитают атаковать флангами и обычно подают много стандартов. А вот нарушений и предупреждений в матче не должно быть много так как команда Байер (Kai Wollin) и команда Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) не являются лидерами по этим показателям, предпочитая играть корректно, да и особого смысла грубить в этом матче нет.

«Байер (Kai Wollin)»

Несмотря на ужасный старт сезона, руководство футбольного клуба Байер (Kai Wollin) не стало прибегать к крайним мерам и увольнять главного тренера, с которым связаны все последние успехи команды. Хоть и не сразу, но наставник все же сумел наладить игру хозяевам, которые начали слабо играть из-за потерь многих ключевых футболистов в межсезонье. За несколько месяцев новички сыграли с остальными игроками, так что футбольный клуб Байер (Kai Wollin) начал показывать более сыгранную игру, что позволило стабильно набирать очки. Команда постепенно поднялась из зоны вылета и начала карабкаться все выше по турнирной таблице, так что сейчас уже занимает девятую строчку, а до аутсайдеров расстояние в девять очков, которое позволяет не переживать за сохранение прописки. За семь последних туров хозяева не проиграли ни разу, одержав четыре победы. Пусть команда является слишком домашней, но все же набранных очков вполне хватает, чтобы в этом сезоне не переживать за свою судьбу. Не помогут хозяевам опорный полузащитник и правый вингер, не успевшие залечить травмы.



«Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland)»

В прошлом сезоне футбольный клуб Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) выиграл чемпионский титул, но в этом сезоне речь о защите трофея даже не идет. У главного тренера начались проблемы со многими игроками основного состава, так что уже нет того сыгранного боевого коллектива, который всех громил в прошлом году. Гости занимают в чемпионате только четвертую строчку, а отставание от лидера настолько большое, что команде сейчас остается бороться только за то, чтобы не упустить свое место в еврокубках. Футбольный клуб Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) одинаково играет как в родных стенах, так и в выездных матчах, а в этом сезоне гости разве что демонстрируют надежную игру в обороне, но результативность команды по сравнению с прошлым годом сильно упала. Недавно ФК Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) выдал серию из восьми матчей без поражений, но в последнем туре команда неожиданно уступила на своем поле аутсайдеру, пропустив в свои ворота три безответных мяча. Единственная потеря гостей это левый нападающий.

Статистика и личные встречи

Наши эксперты пришли к мнению, что в противостоянии команды Байер (Kai Wollin) и команды Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) букмекеры несколько неверно выставили коэффициенты на фаворита матча. Победа хозяев поля в этом матче должна быть оценена небольшим коэффициентом, а букмекеры предлагают довольно-таки высокий коэффициенты на победу команды Байер (Kai Wollin). Видимо, это связано с тем, что букмекеры все еще считают, что команда Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) планирует квалифицироваться в престижные клубные турниры по итогам текущего сезона. Однако нашим экспертам удалось найти интересную информацию, из которой следует, что руководство гостей не ставило перед своими подопечными задачи попадать в число лидеров турнирной таблицы. В команде отдают себе отчет, что борьба одновременно на нескольких фронтах клубу не выгодна. Скорее всего, в оставшихся матчах команда Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) постарается избежать попадания на высокие места в турнирной таблице. Следовательно, команда Байер (Kai Wollin) – явный фаворит этого противостояния. Но, это всего лишь предположения наших экспертов, которые основаны на информации, полученной из официальных источников, близких к команде. Помимо ставок на основной исход матча, мы предлагаем хорошие прогнозы на статистику, выбранные на основании анализа выступлений команд между собой, а также выступлений команд в текущем сезоне. Полный прогноз на матч команды Байер (Kai Wollin) и команды Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) можно найти ниже, надеемся, что он позволит обыграть букмекера.

«Байер (Kai Wollin)» — «Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland)»: кто фаворит грядущей встречи?

Байер (Kai Wollin) — Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland). Прогноз на футбол (11.04.20)

Не самая легкая прогулка ожидает футболистов команды Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) в матче с футболистами команды Байер (Kai Wollin). Гости – лидеры чемпионата, которым сейчас важно не сколько одерживать победы, а сколько не проигрывать, чтобы не давать шанса своим конкурентам. А хозяева поля, несмотря на то, что находятся в турнирной таблице, и фактически уже решили все свои задачи в текущем сезоне, еще могут побороться за возможность попасть в число команд, которые по итогам текущего сезона получат возможность выступать в престижном клубном турнире. Да и потрепать нервы лидеру чемпионата – отличная мотивация, которой непременно должны воспользоваться хозяева поля. Учитывая, что команда Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) прибыла на этот матч в ослабленном составе, а хозяева поля демонстрируют в родных стенах отличный командный футбол, то ставка на то, что команда Байер (Kai Wollin) не проиграет в этом матче – видится просто великолепной. Забитых голов в игре мы ждем много, так как команда Байер (Kai Wollin) и команда Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) между собой привыкли играть в атакующий футбол, а и гостям нет смысла обороняться, так как у них существенные потери в обороне. Общий тотал угловых мы тоже рассматриваем на больше, фланговые забросы и стандарты – основная угроза воротам соперника в исполнении обеих команд. А вот нарушений правил и карточек много быть не должно, так как между собой клубы предпочитают действовать корректно, да и матч вряд ли можно отнести к разряду принципиальных, следовательно, общие тоталы этих статистических параметров лучше играть на меньше.

Байер (Kai Wollin) — Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland): соперники не будут долго запрягать

Наши эксперты всегда стараются предложить наиболее интересные ставки. Сегодня мы решили обратить внимание бетторов на противостояние команды Байер (Kai Wollin) и команды Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland). Изюминка этого противостояния заключается в том, что у обеих команд отличные шансы для того чтобы побороться за чемпионство. Однако для этого необходимо продемонстрировать отличный футбол сегодня. Весь интерес СМИ и прочих новостных ресурсов направлен на этот матч, о нем много пишут и говорят, эксперты из всех стран делают свои прогнозы. Конечно, наши эксперты не могли остаться в стороне от этого противостояния, мы тщательно проанализировать матч команды Байер (Kai Wollin) и команды Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland), что позволило нам найти и выбрать интересные ставки букмекеров. Надеемся, что наши описания и сами прогнозы, приведенные выше, окажется полезными. Всем удачных ставок и отличного футбольного вечера в исполнении лучших футбольных клубов.

Ведущие отечественные прогнозисты в футбольном матче Байер (Kai Wollin) — Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland) ожидают доминирования гостей, из-за чего настроены поставить на их победу по угловым ударам.

Байер (Kai Wollin) – Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland): статистика и история личных встреч

Эксперты нашего ресурса всегда тщательно отслеживают статистические данные футбольных матчей. Это позволяет нам проводить более тщательный анализ линии букмекерских контор в поисках интересных ставок с высоким процентом проходимости. В матче команды Байер (Kai Wollin) и команды Байер (Kai Wollin), наши эксперты смогли найти ряд интересных предложений в букмекерских конторах. Все наши соображения относительно этого матча мы изложили ниже. Мы думаем, что в этом матче можно будет сделать интересные ставки не только до его начала, но и по ходу игры. Напомним, что сейчас практически все букмекерские конторы предлагают большой выбор ставок по ходу игры, среди которых есть ставки не только на основные исходы матча, но и на статистику. Учитывая мнения наших экспертов, а также зная предложения букмекерских контор до начала матча, можно выгодно сделать ставки по ходу игры. При некоторых раскладах, можно рискнуть небольшой суммой, но в итоге поднять солидный выигрыш. Относительно ожиданий от игры, мы думаем, что футболисты обеих команд постараются сыграть на максимум своих возможностей, поэтому мы ждем интересный и результативный матч, тем более что в СМИ говорят о том, что существенных проблем с составом нет ни у одной, ни у другой команды. Так что, ждем интересного матча, исход которого будет напрямую зависеть от желания и старания футболистов команды Байер (Kai Wollin) и команды Штутгарт (Niklas «Nik_Lugi» Luginsland).