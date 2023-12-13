Ван Ден Броек/Дю При — Кучер/Мелош. Прогноз, ставки на матч (27.06.24)

27-го июня в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ван Ден Броек/Дю При , а противостоять в этом поединке будет Кучер/Мелош.



Так как Ван Ден Броек/Дю При в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Кучер/Мелош, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 27-го июня. Но, доказать обратное Ван Ден Броек/Дю При все же сможет в 11:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Ван Ден Броек/Дю При — Кучер/Мелош. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Ван Ден Броек/Дю При имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 27-го июня нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Кучер/Мелош. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 11:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Ван Ден Броек/Дю При имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Ван Ден Броек/Дю При

Этот турнир Ван Ден Броек/Дю При проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Ван Ден Броек/Дю При может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Ван Ден Броек/Дю При однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Ван Ден Броек/Дю При имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Ван Ден Броек/Дю При левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Ван Ден Броек/Дю При хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Кучер/Мелош

На этом турнире Кучер/Мелош играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Кучер/Мелош все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Кучер/Мелош не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Кучер/Мелош уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Кучер/Мелош на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Кучер/Мелош пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Ван Ден Броек/Дю При и Кучер/Мелош уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Ван Ден Броек/Дю При — Кучер/Мелош (27-го июня), ставки и коэффициенты

Ван Ден Броек/Дю При

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Ван Ден Броек/Дю При, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Ван Ден Броек/Дю При уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Ван Ден Броек/Дю При старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Ван Ден Броек/Дю При, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Ван Ден Броек/Дю При не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Ван Ден Броек/Дю При все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Ван Ден Броек/Дю При точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Кучер/Мелош

На этом турнире Кучер/Мелош играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Кучер/Мелош какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Кучер/Мелош уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Кучер/Мелош много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Кучер/Мелош сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Кучер/Мелош не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Ван Ден Броек/Дю При — Кучер/Мелош Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Ван Ден Броек/Дю При и Кучер/Мелош. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Ван Ден Броек/Дю При — Кучер/Мелош: погода помешает показать хороший теннис

Ван Ден Броек/Дю При и Кучер/Мелош которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ван Ден Броек/Дю При имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Кучер/Мелош хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ван Ден Броек/Дю При. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Кучер/Мелош умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ван Ден Броек/Дю При довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Кучер/Мелош вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ван Ден Броек/Дю При.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ван Ден Броек/Дю При — Кучер/Мелош. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Ван Ден Броек/Дю При и Кучер/Мелош букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Ван Ден Броек/Дю При и Кучер/Мелош проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-834036-cheuk-in-shek-hon-i-kodi-von-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-27-06-24/