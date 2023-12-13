«Стивен Кэрнс (Ирл)» – «Джонатас Родриго Гомеш де Оливейра (Бра)». 28.06.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 28 июня состоится интересный поединок Стивен Кэрнс (Ирл) — Джонатас Родриго Гомеш де Оливейра (Бра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 19:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Стивен Кэрнс (Ирл) — Джонатас Родриго Гомеш де Оливейра (Бра) пройдет 28 июня, и можно не сомневаться, что в 19:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Стивен Кэрнс (Ирл) имеет две победы нокаутом, а Джонатас Родриго Гомеш де Оливейра (Бра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Стивен Кэрнс (Ирл) — Джонатас Родриго Гомеш де Оливейра (Бра):

победа Стивен Кэрнс (Ирл) – 0, ничья – 0, победа Джонатас Родриго Гомеш де Оливейра (Бра) – 0

Прогноз на матч Стивен Кэрнс (Ирл) – Джонатас Родриго Гомеш де Оливейра (Бра) Бои, титульный бой, 28 июня :

Из-за того, что все ставят на то, что Стивен Кэрнс (Ирл) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Джонатас Родриго Гомеш де Оливейра (Бра) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Стивен Кэрнс (Ирл) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Стивен Кэрнс (Ирл) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Стивен Кэрнс (Ирл) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Стивен Кэрнс (Ирл) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Стивен Кэрнс (Ирл) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Стивен Кэрнс (Ирл) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Стивен Кэрнс (Ирл) может и не устоять на ногах.

Джонатас Родриго Гомеш де Оливейра (Бра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Джонатас Родриго Гомеш де Оливейра (Бра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Джонатас Родриго Гомеш де Оливейра (Бра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Джонатас Родриго Гомеш де Оливейра (Бра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Джонатас Родриго Гомеш де Оливейра (Бра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Стивен Кэрнс (Ирл) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Стивен Кэрнс (Ирл) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Стивен Кэрнс (Ирл) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Стивен Кэрнс (Ирл) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Стивен Кэрнс (Ирл) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Стивен Кэрнс (Ирл) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Джонатас Родриго Гомеш де Оливейра (Бра) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Джонатас Родриго Гомеш де Оливейра (Бра) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Джонатас Родриго Гомеш де Оливейра (Бра) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Джонатас Родриго Гомеш де Оливейра (Бра) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Стивен Кэрнс (Ирл) – Джонатас Родриго Гомеш де Оливейра (Бра) 28.06.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Стивен Кэрнс (Ирл) и Джонатас Родриго Гомеш де Оливейра (Бра), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Стивен Кэрнс (Ирл) и Джонатас Родриго Гомеш де Оливейра (Бра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Стивен Кэрнс (Ирл) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Джонатас Родриго Гомеш де Оливейра (Бра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Стивен Кэрнс (Ирл) легко справится с таким соперником, как Джонатас Родриго Гомеш де Оливейра (Бра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Стивен Кэрнс (Ирл) — Джонатас Родриго Гомеш де Оливейра (Бра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Джонатас Родриго Гомеш де Оливейра (Бра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Стивен Кэрнс (Ирл)

На самом деле Стивен Кэрнс (Ирл) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Стивен Кэрнс (Ирл) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Стивен Кэрнс (Ирл) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Стивен Кэрнс (Ирл) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Стивен Кэрнс (Ирл) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Джонатас Родриго Гомеш де Оливейра (Бра)

Уже несколько лет Джонатас Родриго Гомеш де Оливейра (Бра) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Джонатас Родриго Гомеш де Оливейра (Бра) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Джонатас Родриго Гомеш де Оливейра (Бра) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Стивен Кэрнс (Ирл) — Джонатас Родриго Гомеш де Оливейра (Бра). Прогноз и ставки на матч. Бои 28 июня

Спортивные эксперты считают, что Стивен Кэрнс (Ирл) сейчас намного сильнее, чем Джонатас Родриго Гомеш де Оливейра (Бра), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Стивен Кэрнс (Ирл) и Джонатас Родриго Гомеш де Оливейра (Бра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Стивен Кэрнс (Ирл) выиграет бой.

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