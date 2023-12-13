«Аликан Сулейманов (Рос)» – «Карлос Аугусто да Силва (Бра)». 28.06.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Аликан Сулейманов (Рос) проведет 28-го июня 2024 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Карлос Аугусто да Силва (Бра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 20:40 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Аликан Сулейманов (Рос) — Карлос Аугусто да Силва (Бра) пройдет 28-го июня 2024 года, и можно не сомневаться, что в 20:40 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Аликан Сулейманов (Рос) имеет две победы нокаутом, а Карлос Аугусто да Силва (Бра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аликан Сулейманов (Рос) — Карлос Аугусто да Силва (Бра):

победа Аликан Сулейманов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Карлос Аугусто да Силва (Бра) – 0

Прогноз на матч Аликан Сулейманов (Рос) – Карлос Аугусто да Силва (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 28-го июня 2024 года :

Букмекерские конторы на бой Аликан Сулейманов (Рос) — Карлос Аугусто да Силва (Бра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Аликан Сулейманов (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Аликан Сулейманов (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Аликан Сулейманов (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Аликан Сулейманов (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Аликан Сулейманов (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Аликан Сулейманов (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Аликан Сулейманов (Рос) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Карлос Аугусто да Силва (Бра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Карлос Аугусто да Силва (Бра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Карлос Аугусто да Силва (Бра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Карлос Аугусто да Силва (Бра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Карлос Аугусто да Силва (Бра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Аликан Сулейманов (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Аликан Сулейманов (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Аликан Сулейманов (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Аликан Сулейманов (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Карлос Аугусто да Силва (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Карлос Аугусто да Силва (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Карлос Аугусто да Силва (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Карлос Аугусто да Силва (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Карлос Аугусто да Силва (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Аликан Сулейманов (Рос) – Карлос Аугусто да Силва (Бра) 28.06.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Аликан Сулейманов (Рос) и Карлос Аугусто да Силва (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Аликан Сулейманов (Рос) и Карлос Аугусто да Силва (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Аликан Сулейманов (Рос) и Карлос Аугусто да Силва (Бра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Аликан Сулейманов (Рос) и Карлос Аугусто да Силва (Бра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Аликан Сулейманов (Рос) и Карлос Аугусто да Силва (Бра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Аликан Сулейманов (Рос) — Карлос Аугусто да Силва (Бра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Аликан Сулейманов (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Аликан Сулейманов (Рос) — Карлос Аугусто да Силва (Бра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Карлос Аугусто да Силва (Бра).

Аликан Сулейманов (Рос)

Хотя Аликан Сулейманов (Рос) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Аликан Сулейманов (Рос) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Аликан Сулейманов (Рос) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Аликан Сулейманов (Рос) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Аликан Сулейманов (Рос) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Карлос Аугусто да Силва (Бра)

В своей карьере Карлос Аугусто да Силва (Бра) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Карлос Аугусто да Силва (Бра) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Карлос Аугусто да Силва (Бра) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Карлос Аугусто да Силва (Бра) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Аликан Сулейманов (Рос) — Карлос Аугусто да Силва (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 28-го июня 2024 года

Так как Аликан Сулейманов (Рос) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Карлос Аугусто да Силва (Бра).

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Аликан Сулейманов (Рос) и Карлос Аугусто да Силва (Бра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Аликан Сулейманов (Рос) выиграет с помощью нокаута.

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