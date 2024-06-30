«Эмилиано Варгас (США)» – «Хосе Сарагоса (США)». 30.06.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 30-го июня букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Эмилиано Варгас (США) — Хосе Сарагоса (США). На ринге его участники появятся в 00:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Эмилиано Варгас (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 30-го июня осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Эмилиано Варгас (США) — Хосе Сарагоса (США). Это будет продолжаться вплоть до 00:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эмилиано Варгас (США) — Хосе Сарагоса (США):

победа Эмилиано Варгас (США) – 0, ничья – 0, победа Хосе Сарагоса (США) – 0

Прогноз на матч Эмилиано Варгас (США) – Хосе Сарагоса (США) Бои, титульный бой, 30-го июня :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Эмилиано Варгас (США) не очень выгодно, а вот Хосе Сарагоса (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Эмилиано Варгас (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Эмилиано Варгас (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Эмилиано Варгас (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Эмилиано Варгас (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Эмилиано Варгас (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Хосе Сарагоса (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Хосе Сарагоса (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Хосе Сарагоса (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Хосе Сарагоса (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Хосе Сарагоса (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Эмилиано Варгас (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Эмилиано Варгас (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Эмилиано Варгас (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Эмилиано Варгас (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Эмилиано Варгас (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Хосе Сарагоса (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Хосе Сарагоса (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Хосе Сарагоса (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Хосе Сарагоса (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Хосе Сарагоса (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Эмилиано Варгас (США) – Хосе Сарагоса (США) 30.06.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Эмилиано Варгас (США) и Хосе Сарагоса (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Эмилиано Варгас (США) и Хосе Сарагоса (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Эмилиано Варгас (США) — Хосе Сарагоса (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Хосе Сарагоса (США) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Эмилиано Варгас (США) — Хосе Сарагоса (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Хосе Сарагоса (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Эмилиано Варгас (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Эмилиано Варгас (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Эмилиано Варгас (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Эмилиано Варгас (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Эмилиано Варгас (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Хосе Сарагоса (США)

Прошлый бой Хосе Сарагоса (США) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Хосе Сарагоса (США) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Хосе Сарагоса (США) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Хосе Сарагоса (США) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Эмилиано Варгас (США) — Хосе Сарагоса (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 30-го июня

Вряд ли Эмилиано Варгас (США) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Хосе Сарагоса (США), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Эмилиано Варгас (США) и Хосе Сарагоса (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Эмилиано Варгас (США) выиграет бой.

http://evolvegame.ru/cat2-834702-karolshou-krecupavel-prognoz-specialista-na-match-28-06-24/

http://rockaluga.ru/cat3-960263-prognoz-demetris-azoides-dzhekson-ross-28-go-iyunya-2024-goda-stavki-i-koefficienty/