Нацухо Аракава — Лаалития Каллури: соперники не будут долго запрягать

Нацухо Аракава — Лаалития Каллури (01 июля), ставки и коэффициенты

01 июля в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Нацухо Аракава , а противостоять в этом поединке будет Лаалития Каллури.



Судья теннисного матча Нацухо Аракава — Лаалития Каллури должен дать знак о старте игры в 06:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 01 июля, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Нацухо Аракава и Лаалития Каллури более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Нацухо Аракава имеет четыре победы, то Лаалития Каллури может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нацухо Аракава — Лаалития Каллури:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 01 июля откроет его противостояние Нацухо Аракава — Лаалития Каллури. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 06:00 по МСК, то есть до начала игры. Нацухо Аракава и Лаалития Каллури отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Лаалития Каллури может гордиться семью победами, а вот Нацухо Аракава имеет только пять выигранных встреч.

Нацухо Аракава

Нацухо Аракава отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Нацухо Аракава проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Нацухо Аракава проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Нацухо Аракава играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Нацухо Аракава больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Лаалития Каллури

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Лаалития Каллури теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Лаалития Каллури имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Лаалития Каллури испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Лаалития Каллури выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Лаалития Каллури занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Нацухо Аракава — Лаалития Каллури

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Нацухо Аракава и Лаалития Каллури впервые будут встречаться между собой. Если Нацухо Аракава уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Лаалития Каллури пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Нацухо Аракава демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Нацухо Аракава – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Нацухо Аракава — Лаалития Каллури (01 июля), ставки и коэффициенты

Нацухо Аракава

Нацухо Аракава не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Нацухо Аракава любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Нацухо Аракава умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Нацухо Аракава не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Нацухо Аракава умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Лаалития Каллури

Лаалития Каллури лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Лаалития Каллури играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Лаалития Каллури начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Лаалития Каллури выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Лаалития Каллури сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Нацухо Аракава — Лаалития Каллури Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Нацухо Аракава и Лаалития Каллури. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Нацухо Аракава и Лаалития Каллури встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Нацухо Аракава и Лаалития Каллури довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Нацухо Аракава и Лаалития Каллури подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Нацухо Аракава — Лаалития Каллури: соперники не будут долго запрягать

Нацухо Аракава и Лаалития Каллури которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Нацухо Аракава имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Лаалития Каллури хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Нацухо Аракава. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Лаалития Каллури умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Нацухо Аракава довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Лаалития Каллури вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Нацухо Аракава.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нацухо Аракава — Лаалития Каллури. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Нацухо Аракава и Лаалития Каллури букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Нацухо Аракава и Лаалития Каллури проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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