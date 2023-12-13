Микаэль Врбенски — Никола Кун. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (02.07.24)

02.07.2024 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Микаэль Врбенски , а противостоять в этом поединке будет Никола Кун.



Так как Микаэль Врбенски в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Никола Кун, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 02.07.2024. Но, доказать обратное Микаэль Врбенски все же сможет в 12:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Микаэль Врбенски — Никола Кун. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Микаэль Врбенски имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 02.07.2024 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Никола Кун. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 12:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Микаэль Врбенски имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Микаэль Врбенски

Этот турнир Микаэль Врбенски проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Микаэль Врбенски может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Микаэль Врбенски однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Микаэль Врбенски имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Микаэль Врбенски левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Микаэль Врбенски хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Никола Кун

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Никола Кун на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Никола Кун демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Никола Кун имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Никола Кун намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Никола Кун не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Никола Кун будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Никола Кун и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Никола Кун умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Челленджер, Микаэль Врбенски — Никола Кун

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Микаэль Врбенски и Никола Кун впервые будут встречаться между собой. Если Микаэль Врбенски уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Никола Кун пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Микаэль Врбенски демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Микаэль Врбенски – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Микаэль Врбенски — Никола Кун 02.07.2024

Микаэль Врбенски

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Микаэль Врбенски, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Микаэль Врбенски уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Микаэль Врбенски старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Микаэль Врбенски, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Микаэль Врбенски не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Микаэль Врбенски все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Микаэль Врбенски точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Никола Кун

В этом сезоне Никола Кун не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Никола Кун сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Никола Кун допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Никола Кун допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Никола Кун демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Микаэль Врбенски — Никола Кун Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Микаэль Врбенски и Никола Кун аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Микаэль Врбенски и Никола Кун обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Микаэль Врбенски и Никола Кун постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Микаэль Врбенски — Никола Кун: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Микаэль Врбенски имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Микаэль Врбенски и Никола Кун отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Никола Кун в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Микаэль Врбенски превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Никола Кун сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Микаэль Врбенски гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Микаэль Врбенски — Никола Кун. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Микаэль Врбенски и Никола Кун букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Микаэль Врбенски и Никола Кун проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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