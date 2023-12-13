Павит Сорнлаксуп — Сеонгбин Сим. Прогноз, ставки на матч(03.07.24)

Прогноз и ставка на матч Павит Сорнлаксуп — Сеонгбин Сим 03.07.2024

03.07.2024 в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Павит Сорнлаксуп , а противостоять в этом поединке будет Сеонгбин Сим.



Так как теннисный поединок Павит Сорнлаксуп — Сеонгбин Сим пройдет уже 03.07.2024, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 06:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Павит Сорнлаксуп на тот момент намного сильнее, нежели Сеонгбин Сим.



Павит Сорнлаксуп — Сеонгбин Сим. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 03.07.2024 откроет его противостояние Павит Сорнлаксуп — Сеонгбин Сим. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 06:00 по МСК, то есть до начала игры. Павит Сорнлаксуп и Сеонгбин Сим отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Сеонгбин Сим может гордиться семью победами, а вот Павит Сорнлаксуп имеет только пять выигранных встреч.

Павит Сорнлаксуп

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Павит Сорнлаксуп находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Павит Сорнлаксуп является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Павит Сорнлаксуп умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Павит Сорнлаксуп обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Павит Сорнлаксуп может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Сеонгбин Сим

Нынешняя форма, которую демонстрирует Сеонгбин Сим еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Сеонгбин Сим постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Сеонгбин Сим пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Сеонгбин Сим не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Сеонгбин Сим не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Павит Сорнлаксуп и Сеонгбин Сим впервые будут встречаться между собой. Если Павит Сорнлаксуп уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Сеонгбин Сим пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Павит Сорнлаксуп демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Павит Сорнлаксуп – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Павит Сорнлаксуп — Сеонгбин Сим. Прогноз, ставки на матч(03.07.24)

Павит Сорнлаксуп

Несмотря на внушительный возраст, Павит Сорнлаксуп демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Павит Сорнлаксуп гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Павит Сорнлаксуп обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Павит Сорнлаксуп снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Павит Сорнлаксуп может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Сеонгбин Сим

Выступать в зале Сеонгбин Сим не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Сеонгбин Сим старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Сеонгбин Сим принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Сеонгбин Сим демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Сеонгбин Сим даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Сеонгбин Сим хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Павит Сорнлаксуп — Сеонгбин Сим Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Павит Сорнлаксуп и Сеонгбин Сим, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Павит Сорнлаксуп и Сеонгбин Сим играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Павит Сорнлаксуп, и Сеонгбин Сим неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Павит Сорнлаксуп — Сеонгбин Сим: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Павит Сорнлаксуп и Сеонгбин Сим, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Павит Сорнлаксуп сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Сеонгбин Сим имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Павит Сорнлаксуп – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Павит Сорнлаксуп и Сеонгбин Сим на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Павит Сорнлаксуп — Сеонгбин Сим. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Павит Сорнлаксуп и Сеонгбин Сим, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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