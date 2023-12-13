Вон дер Шуленбург/Дитрих — Боземой/Паардекупер. Прогноз, ставки на матч (03.07.24)

03.07.2024 в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вон дер Шуленбург/Дитрих , а противостоять в этом поединке будет Боземой/Паардекупер.



Вон дер Шуленбург/Дитрих сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 03.07.2024 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Боземой/Паардекупер. По Москве данный поединок начнется в 14:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Боземой/Паардекупер, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Вон дер Шуленбург/Дитрих — Боземой/Паардекупер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 14:00 по Москве Вон дер Шуленбург/Дитрих выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Боземой/Паардекупер. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 03.07.2024. Вон дер Шуленбург/Дитрих не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Вон дер Шуленбург/Дитрих

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Вон дер Шуленбург/Дитрих находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Вон дер Шуленбург/Дитрих является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Вон дер Шуленбург/Дитрих умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Вон дер Шуленбург/Дитрих обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Вон дер Шуленбург/Дитрих может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Боземой/Паардекупер

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Боземой/Паардекупер в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Боземой/Паардекупер уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Боземой/Паардекупер уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Боземой/Паардекупер обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Вон дер Шуленбург/Дитрих и Боземой/Паардекупер. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Вон дер Шуленбург/Дитрих — Боземой/Паардекупер. Прогноз, ставки на матч(03.07.24)

Вон дер Шуленбург/Дитрих

В этом сезоне Вон дер Шуленбург/Дитрих демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Вон дер Шуленбург/Дитрих уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Вон дер Шуленбург/Дитрих любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Вон дер Шуленбург/Дитрих часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Вон дер Шуленбург/Дитрих умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Боземой/Паардекупер

Выступать в зале Боземой/Паардекупер не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Боземой/Паардекупер старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Боземой/Паардекупер принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Боземой/Паардекупер демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Боземой/Паардекупер даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Боземой/Паардекупер хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Вон дер Шуленбург/Дитрих — Боземой/Паардекупер Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Вон дер Шуленбург/Дитрих и Боземой/Паардекупер начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Вон дер Шуленбург/Дитрих и Боземой/Паардекупер показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Вон дер Шуленбург/Дитрих и Боземой/Паардекупер провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Вон дер Шуленбург/Дитрих и Боземой/Паардекупер действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Вон дер Шуленбург/Дитрих — Боземой/Паардекупер: андердог способен удивить фаворита

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Вон дер Шуленбург/Дитрих и Боземой/Паардекупер, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Вон дер Шуленбург/Дитрих сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Боземой/Паардекупер имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Вон дер Шуленбург/Дитрих – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Вон дер Шуленбург/Дитрих и Боземой/Паардекупер на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вон дер Шуленбург/Дитрих — Боземой/Паардекупер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Вон дер Шуленбург/Дитрих и Боземой/Паардекупер, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-837660-botik-van-de-zandshulp-ugo-umber-prognoz-specialista-na-match-03-07-24/