Лос-Анджелес Клипперс (Phantom) — Финикс Санз (CarlWhizzer). Прогноз, ставки на матч. NBA 2K20 (13.04.20)

13.04.2020 в 18:40 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Phantom) примет соперника по национальному первенству Финикс Санз (CarlWhizzer).



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Лос-Анджелес Клипперс (Phantom) и Финикс Санз (CarlWhizzer). Оно пройдет 13.04.2020, так что можно не сомневаться, что в 18:40 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лос-Анджелес Клипперс (Phantom) — Финикс Санз (CarlWhizzer):

На 13.04.2020 в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Лос-Анджелес Клипперс (Phantom) — Финикс Санз (CarlWhizzer). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 18:40 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Phantom), одержав семь побед.

Лос-Анджелес Клипперс (Phantom)

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Phantom) не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Лос-Анджелес Клипперс (Phantom) придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Phantom) ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Финикс Санз (CarlWhizzer)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Финикс Санз (CarlWhizzer) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Финикс Санз (CarlWhizzer) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Финикс Санз (CarlWhizzer) травмированы только игроки глубокого резерва.

Лос-Анджелес Клипперс (Phantom) — Финикс Санз (CarlWhizzer). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Phantom) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 13.04.2020. На этот раз соперником хозяев будет Финикс Санз (CarlWhizzer), так что в 18:40 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Phantom). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Лос-Анджелес Клипперс (Phantom) — Финикс Санз (CarlWhizzer). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.04.20)

Лос-Анджелес Клипперс (Phantom)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Phantom) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Финикс Санз (CarlWhizzer)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Финикс Санз (CarlWhizzer) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Финикс Санз (CarlWhizzer) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Финикс Санз (CarlWhizzer) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Лос-Анджелес Клипперс (Phantom) — Финикс Санз (CarlWhizzer) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Phantom) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 13.04.2020 сыграет матч против БК Финикс Санз (CarlWhizzer). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 18:40 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Лос-Анджелес Клипперс (Phantom) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Лос-Анджелес Клипперс (Phantom) — Финикс Санз (CarlWhizzer): команды сделают акцент на атаку

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Phantom) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Лос-Анджелес Клипперс (Phantom) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (Phantom) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Финикс Санз (CarlWhizzer) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Финикс Санз (CarlWhizzer) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Финикс Санз (CarlWhizzer) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Финикс Санз (CarlWhizzer) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лос-Анджелес Клипперс (Phantom) — Финикс Санз (CarlWhizzer). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (Phantom) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (Phantom) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (Phantom) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Финикс Санз (CarlWhizzer) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Финикс Санз (CarlWhizzer) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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