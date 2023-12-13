«Нико Каррильо (Шот)» – «Саемапетч Фаиртекс (Таи)». 06.07.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 06 июля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Нико Каррильо (Шот) — Саемапетч Фаиртекс (Таи). На ринге его участники появятся в 03:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Нико Каррильо (Шот) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Нико Каррильо (Шот) — Саемапетч Фаиртекс (Таи) пройдет 06 июля, и можно не сомневаться, что в 03:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Нико Каррильо (Шот) имеет две победы нокаутом, а Саемапетч Фаиртекс (Таи) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нико Каррильо (Шот) — Саемапетч Фаиртекс (Таи):

победа Нико Каррильо (Шот) – 0, ничья – 0, победа Саемапетч Фаиртекс (Таи) – 0

Прогноз на матч Нико Каррильо (Шот) – Саемапетч Фаиртекс (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 06 июля :

Букмекерские конторы на бой Нико Каррильо (Шот) — Саемапетч Фаиртекс (Таи) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Нико Каррильо (Шот) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Нико Каррильо (Шот) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Нико Каррильо (Шот) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Нико Каррильо (Шот) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Нико Каррильо (Шот) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Нико Каррильо (Шот) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Нико Каррильо (Шот) может и не устоять на ногах.

Саемапетч Фаиртекс (Таи) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Саемапетч Фаиртекс (Таи) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Саемапетч Фаиртекс (Таи) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Саемапетч Фаиртекс (Таи) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Саемапетч Фаиртекс (Таи) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Нико Каррильо (Шот) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Нико Каррильо (Шот) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Нико Каррильо (Шот) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Нико Каррильо (Шот) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Нико Каррильо (Шот) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Саемапетч Фаиртекс (Таи) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Саемапетч Фаиртекс (Таи) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Саемапетч Фаиртекс (Таи) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Саемапетч Фаиртекс (Таи) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Саемапетч Фаиртекс (Таи) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Саемапетч Фаиртекс (Таи) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Саемапетч Фаиртекс (Таи) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Нико Каррильо (Шот) – Саемапетч Фаиртекс (Таи) 06.07.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Нико Каррильо (Шот) и Саемапетч Фаиртекс (Таи). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Нико Каррильо (Шот) и Саемапетч Фаиртекс (Таи) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Нико Каррильо (Шот) и Саемапетч Фаиртекс (Таи). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Нико Каррильо (Шот) и Саемапетч Фаиртекс (Таи) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Нико Каррильо (Шот) и Саемапетч Фаиртекс (Таи) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Нико Каррильо (Шот) — Саемапетч Фаиртекс (Таи) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Саемапетч Фаиртекс (Таи) выиграет нокаутом.

Титульный бой Нико Каррильо (Шот) — Саемапетч Фаиртекс (Таи) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Саемапетч Фаиртекс (Таи) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Нико Каррильо (Шот)

Хотя Нико Каррильо (Шот) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Нико Каррильо (Шот) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Нико Каррильо (Шот) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Нико Каррильо (Шот) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Нико Каррильо (Шот) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Саемапетч Фаиртекс (Таи)

Саемапетч Фаиртекс (Таи) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Саемапетч Фаиртекс (Таи) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Саемапетч Фаиртекс (Таи) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Саемапетч Фаиртекс (Таи) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Саемапетч Фаиртекс (Таи) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Нико Каррильо (Шот) — Саемапетч Фаиртекс (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 06 июля

В этом поединке Нико Каррильо (Шот) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Саемапетч Фаиртекс (Таи), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Так как Нико Каррильо (Шот) и Саемапетч Фаиртекс (Таи) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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