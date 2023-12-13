Илья Симакин — Серхио Кальехон Эрнандо. Прогноз, ставки на матч (05.07.24)

05-го июля в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Илья Симакин , а противостоять в этом поединке будет Серхио Кальехон Эрнандо.



Так как Илья Симакин в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Серхио Кальехон Эрнандо, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 05-го июля. Но, доказать обратное Илья Симакин все же сможет в 11:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Илья Симакин — Серхио Кальехон Эрнандо:

05-го июля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Илья Симакин — Серхио Кальехон Эрнандо. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Серхио Кальехон Эрнандо, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Серхио Кальехон Эрнандо выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Илья Симакин

Пока Илья Симакин не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Илья Симакин находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Илья Симакин будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Илья Симакин довольно неплохо играет на данном покрытии.



Серхио Кальехон Эрнандо

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Серхио Кальехон Эрнандо на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Серхио Кальехон Эрнандо демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Серхио Кальехон Эрнандо имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Серхио Кальехон Эрнандо намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Серхио Кальехон Эрнандо не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Серхио Кальехон Эрнандо будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Серхио Кальехон Эрнандо и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Серхио Кальехон Эрнандо умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Илья Симакин — Серхио Кальехон Эрнандо

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Илья Симакин — Серхио Кальехон Эрнандо. Прогноз, ставки на матч(05.07.24)

Илья Симакин

К данному турниру Илья Симакин подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Илья Симакин находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Илья Симакин не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Илья Симакин старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Илья Симакин демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Серхио Кальехон Эрнандо

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Серхио Кальехон Эрнандо хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Серхио Кальехон Эрнандо никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Серхио Кальехон Эрнандо сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Серхио Кальехон Эрнандо всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Илья Симакин — Серхио Кальехон Эрнандо Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Илья Симакин и Серхио Кальехон Эрнандо начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Илья Симакин и Серхио Кальехон Эрнандо показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Илья Симакин и Серхио Кальехон Эрнандо провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Илья Симакин и Серхио Кальехон Эрнандо действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Илья Симакин — Серхио Кальехон Эрнандо: погода помешает показать хороший теннис

Илья Симакин и Серхио Кальехон Эрнандо которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Илья Симакин имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Серхио Кальехон Эрнандо хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Илья Симакин. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Серхио Кальехон Эрнандо умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Илья Симакин довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Серхио Кальехон Эрнандо вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Илья Симакин.

СЕГОДНЯ МАТЧ Илья Симакин — Серхио Кальехон Эрнандо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Илья Симакин и Серхио Кальехон Эрнандо сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Илья Симакин, и Серхио Кальехон Эрнандо будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-839073-tokio-yakult-svollovs-yomiuri-dzhaynts-prognoz-specialista-na-basketbol-05-07-24/