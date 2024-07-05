Валлнер/Шнайттер — Барнат/Жебави. Прогноз, ставки на матч(05.07.24)

Прогноз и ставка на матч Валлнер/Шнайттер — Барнат/Жебави 05-го июля

05-го июля в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Валлнер/Шнайттер , а противостоять в этом поединке будет Барнат/Жебави.



Так как теннисный поединок Валлнер/Шнайттер — Барнат/Жебави пройдет уже 05-го июля, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 14:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Валлнер/Шнайттер на тот момент намного сильнее, нежели Барнат/Жебави.



Валлнер/Шнайттер — Барнат/Жебави. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 05-го июля откроет его противостояние Валлнер/Шнайттер — Барнат/Жебави. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:30 по МСК, то есть до начала игры. Валлнер/Шнайттер и Барнат/Жебави отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Барнат/Жебави может гордиться семью победами, а вот Валлнер/Шнайттер имеет только пять выигранных встреч.

Валлнер/Шнайттер

По непонятным причинам Валлнер/Шнайттер в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Валлнер/Шнайттер теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Валлнер/Шнайттер занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Валлнер/Шнайттер играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Валлнер/Шнайттер имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Барнат/Жебави

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Барнат/Жебави теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Барнат/Жебави имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Барнат/Жебави испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Барнат/Жебави выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Барнат/Жебави занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Валлнер/Шнайттер — Барнат/Жебави. Прогноз, ставки на матч(05.07.24)

Валлнер/Шнайттер

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Валлнер/Шнайттер, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Валлнер/Шнайттер уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Валлнер/Шнайттер старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Валлнер/Шнайттер, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Валлнер/Шнайттер не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Валлнер/Шнайттер все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Валлнер/Шнайттер точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Барнат/Жебави

На этом турнире Барнат/Жебави играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Барнат/Жебави какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Барнат/Жебави уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Барнат/Жебави много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Барнат/Жебави сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Барнат/Жебави не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Валлнер/Шнайттер — Барнат/Жебави Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Валлнер/Шнайттер и Барнат/Жебави начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Валлнер/Шнайттер и Барнат/Жебави показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Валлнер/Шнайттер и Барнат/Жебави провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Валлнер/Шнайттер и Барнат/Жебави действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Валлнер/Шнайттер — Барнат/Жебави: погода помешает показать хороший теннис

Валлнер/Шнайттер и Барнат/Жебави которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Валлнер/Шнайттер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Барнат/Жебави хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Валлнер/Шнайттер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Барнат/Жебави умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Валлнер/Шнайттер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Барнат/Жебави вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Валлнер/Шнайттер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Валлнер/Шнайттер — Барнат/Жебави. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Валлнер/Шнайттер и Барнат/Жебави букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Валлнер/Шнайттер и Барнат/Жебави проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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