«Акихиро Канеко (Япо)» – «Кан Мэн Хонг (Кмб)». 07.07.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 07.07.2024 должен состояться бой Акихиро Канеко (Япо) — Кан Мэн Хонг (Кмб), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 06:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Акихиро Канеко (Япо) и Кан Мэн Хонг (Кмб) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 06:00 по московскому времени Акихиро Канеко (Япо) и Кан Мэн Хонг (Кмб) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 07.07.2024, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Акихиро Канеко (Япо) и Кан Мэн Хонг (Кмб) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Акихиро Канеко (Япо).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Акихиро Канеко (Япо) — Кан Мэн Хонг (Кмб):

победа Акихиро Канеко (Япо) – 0, ничья – 0, победа Кан Мэн Хонг (Кмб) – 0

Прогноз на матч Акихиро Канеко (Япо) – Кан Мэн Хонг (Кмб) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 07.07.2024 :

Так как Акихиро Канеко (Япо) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Кан Мэн Хонг (Кмб) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Акихиро Канеко (Япо) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Акихиро Канеко (Япо) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Акихиро Канеко (Япо) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Акихиро Канеко (Япо) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Акихиро Канеко (Япо) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Акихиро Канеко (Япо) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Кан Мэн Хонг (Кмб) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Кан Мэн Хонг (Кмб) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Кан Мэн Хонг (Кмб) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Кан Мэн Хонг (Кмб) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Кан Мэн Хонг (Кмб) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Акихиро Канеко (Япо) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Акихиро Канеко (Япо) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Акихиро Канеко (Япо) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Акихиро Канеко (Япо) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Кан Мэн Хонг (Кмб) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Кан Мэн Хонг (Кмб) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Кан Мэн Хонг (Кмб) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Кан Мэн Хонг (Кмб) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Кан Мэн Хонг (Кмб) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Кан Мэн Хонг (Кмб) должен задуматься о своей обороне.

Акихиро Канеко (Япо) – Кан Мэн Хонг (Кмб) 07.07.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Акихиро Канеко (Япо) и Кан Мэн Хонг (Кмб), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Акихиро Канеко (Япо) и Кан Мэн Хонг (Кмб) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Акихиро Канеко (Япо) и Кан Мэн Хонг (Кмб) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Акихиро Канеко (Япо) и Кан Мэн Хонг (Кмб) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Акихиро Канеко (Япо) и Кан Мэн Хонг (Кмб), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Акихиро Канеко (Япо) выиграет с помощью нокаута.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Акихиро Канеко (Япо) и Кан Мэн Хонг (Кмб), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Кан Мэн Хонг (Кмб) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Акихиро Канеко (Япо)

Хотя Акихиро Канеко (Япо) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Акихиро Канеко (Япо) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Акихиро Канеко (Япо) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Акихиро Канеко (Япо) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Акихиро Канеко (Япо) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Кан Мэн Хонг (Кмб)

Прошлый бой Кан Мэн Хонг (Кмб) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Кан Мэн Хонг (Кмб) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Кан Мэн Хонг (Кмб) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Кан Мэн Хонг (Кмб) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Акихиро Канеко (Япо) — Кан Мэн Хонг (Кмб). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 07.07.2024

Несмотря на то, что Акихиро Канеко (Япо) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Кан Мэн Хонг (Кмб) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Акихиро Канеко (Япо) сейчас находится на пике формы, так что Кан Мэн Хонг (Кмб) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Акихиро Канеко (Япо).

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