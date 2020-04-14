Бруклин Нетс (LiveStrong) — Бостон Селтикс (Parzival). Прогноз, ставки на матч(14.04.20)

Бруклин Нетс (LiveStrong) — Бостон Селтикс (Parzival) (14 апреля), ставки и коэффициенты

14 апреля в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Бруклин Нетс (LiveStrong) примет соперника по национальному первенству Бостон Селтикс (Parzival).



Баскетбольный поединок Бруклин Нетс (LiveStrong) – Бостон Селтикс (Parzival) пройдет в рамках престижного турнира 14 апреля, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 22:00 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Бруклин Нетс (LiveStrong).



Бруклин Нетс (LiveStrong) — Бостон Селтикс (Parzival). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Бруклин Нетс (LiveStrong) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Бостон Селтикс (Parzival). Данный поединок будет сыгран 14 апреля, а по московскому времени его начало состоится в 22:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Бостон Селтикс (Parzival) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Бруклин Нетс (LiveStrong)

К данному поединку баскетбольный клуб Бруклин Нетс (LiveStrong) подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Бруклин Нетс (LiveStrong) играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Бруклин Нетс (LiveStrong) подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Бостон Селтикс (Parzival)

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Parzival) пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Бостон Селтикс (Parzival) сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз на матч Бруклин Нетс (LiveStrong) — Бостон Селтикс (Parzival)

Баскетбольный клуб Бруклин Нетс (LiveStrong) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 14 апреля. На этот раз соперником хозяев будет Бостон Селтикс (Parzival), так что в 22:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Бруклин Нетс (LiveStrong). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Бруклин Нетс (LiveStrong) — Бостон Селтикс (Parzival). Прогноз, ставки на матч(14.04.20)

Бруклин Нетс (LiveStrong)

В последние годы Бруклин Нетс (LiveStrong) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Бруклин Нетс (LiveStrong) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Бостон Селтикс (Parzival)

Два года назад баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Parzival) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Parzival) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Бруклин Нетс (LiveStrong) — Бостон Селтикс (Parzival) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Бруклин Нетс (LiveStrong) — Бостон Селтикс (Parzival) пройдет 14 апреля, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 22:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Бруклин Нетс (LiveStrong) — Бостон Селтикс (Parzival): соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб Бруклин Нетс (LiveStrong) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Бруклин Нетс (LiveStrong) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Бруклин Нетс (LiveStrong) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Бруклин Нетс (LiveStrong) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Parzival) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Parzival) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Бостон Селтикс (Parzival) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Parzival) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бруклин Нетс (LiveStrong) — Бостон Селтикс (Parzival). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Бруклин Нетс (LiveStrong) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Бруклин Нетс (LiveStrong) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Бруклин Нетс (LiveStrong) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Бостон Селтикс (Parzival) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Бостон Селтикс (Parzival) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Бостон Селтикс (Parzival) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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