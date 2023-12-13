Зантедеши/Педоне — Дражич/Ибрагимова. Прогноз, ставки на матч(09.07.24)

Прогноз и ставка на матч Зантедеши/Педоне — Дражич/Ибрагимова 09.07.2024

09.07.2024 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Зантедеши/Педоне , а противостоять в этом поединке будет Дражич/Ибрагимова.



Судья теннисного матча Зантедеши/Педоне — Дражич/Ибрагимова должен дать знак о старте игры в 16:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 09.07.2024, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Зантедеши/Педоне и Дражич/Ибрагимова более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Зантедеши/Педоне имеет четыре победы, то Дражич/Ибрагимова может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Зантедеши/Педоне — Дражич/Ибрагимова:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 09.07.2024 встречаются Зантедеши/Педоне и Дражич/Ибрагимова. Начало поединка запланировано на 16:00 по МСК. Зантедеши/Педоне является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Зантедеши/Педоне

В этом сезоне Зантедеши/Педоне имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Зантедеши/Педоне может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Зантедеши/Педоне еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Дражич/Ибрагимова

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Дражич/Ибрагимова на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Дражич/Ибрагимова демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Дражич/Ибрагимова имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Дражич/Ибрагимова намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Дражич/Ибрагимова не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Дражич/Ибрагимова будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Дражич/Ибрагимова и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Дражич/Ибрагимова умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Зантедеши/Педоне — Дражич/Ибрагимова. Прогноз, ставки на матч(09.07.24)

Зантедеши/Педоне

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Зантедеши/Педоне, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Зантедеши/Педоне уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Зантедеши/Педоне старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Зантедеши/Педоне, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Зантедеши/Педоне не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Зантедеши/Педоне все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Зантедеши/Педоне точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Дражич/Ибрагимова

Дражич/Ибрагимова лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Дражич/Ибрагимова играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Дражич/Ибрагимова начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Дражич/Ибрагимова выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Дражич/Ибрагимова сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Зантедеши/Педоне — Дражич/Ибрагимова Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Зантедеши/Педоне и Дражич/Ибрагимова. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Зантедеши/Педоне — Дражич/Ибрагимова: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Зантедеши/Педоне имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Зантедеши/Педоне и Дражич/Ибрагимова отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Дражич/Ибрагимова в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Зантедеши/Педоне превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Дражич/Ибрагимова сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Зантедеши/Педоне гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Зантедеши/Педоне — Дражич/Ибрагимова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Зантедеши/Педоне и Дражич/Ибрагимова букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Зантедеши/Педоне и Дражич/Ибрагимова проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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