Асси/Диас Зейес — Гонсалес Даниэле/Ромеро. Прогноз, ставки на матч. ITF (10.07.24)

10 июля в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Асси/Диас Зейес , а противостоять в этом поединке будет Гонсалес Даниэле/Ромеро.



Так как теннисный поединок Асси/Диас Зейес — Гонсалес Даниэле/Ромеро пройдет уже 10 июля, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 20:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Асси/Диас Зейес на тот момент намного сильнее, нежели Гонсалес Даниэле/Ромеро.



Асси/Диас Зейес — Гонсалес Даниэле/Ромеро. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

10 июля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Асси/Диас Зейес — Гонсалес Даниэле/Ромеро. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 20:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Гонсалес Даниэле/Ромеро, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Гонсалес Даниэле/Ромеро выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Асси/Диас Зейес

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Асси/Диас Зейес находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Асси/Диас Зейес является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Асси/Диас Зейес умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Асси/Диас Зейес обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Асси/Диас Зейес может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Гонсалес Даниэле/Ромеро

Нынешняя форма, которую демонстрирует Гонсалес Даниэле/Ромеро еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Гонсалес Даниэле/Ромеро постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Гонсалес Даниэле/Ромеро пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Гонсалес Даниэле/Ромеро не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Гонсалес Даниэле/Ромеро не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Асси/Диас Зейес — Гонсалес Даниэле/Ромеро. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Асси/Диас Зейес и Гонсалес Даниэле/Ромеро. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Асси/Диас Зейес и Гонсалес Даниэле/Ромеро должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Асси/Диас Зейес — Гонсалес Даниэле/Ромеро (10 июля), ставки и коэффициенты

Асси/Диас Зейес

Асси/Диас Зейес не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Асси/Диас Зейес любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Асси/Диас Зейес умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Асси/Диас Зейес не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Асси/Диас Зейес умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Гонсалес Даниэле/Ромеро

Выступать в зале Гонсалес Даниэле/Ромеро не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Гонсалес Даниэле/Ромеро старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Гонсалес Даниэле/Ромеро принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Гонсалес Даниэле/Ромеро демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Гонсалес Даниэле/Ромеро даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Гонсалес Даниэле/Ромеро хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Асси/Диас Зейес — Гонсалес Даниэле/Ромеро Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Асси/Диас Зейес и Гонсалес Даниэле/Ромеро начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Асси/Диас Зейес и Гонсалес Даниэле/Ромеро показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Асси/Диас Зейес и Гонсалес Даниэле/Ромеро провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Асси/Диас Зейес и Гонсалес Даниэле/Ромеро действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Асси/Диас Зейес — Гонсалес Даниэле/Ромеро: будет сделан акцент на атакующий теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Асси/Диас Зейес и Гонсалес Даниэле/Ромеро из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Гонсалес Даниэле/Ромеро относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Гонсалес Даниэле/Ромеро проводит второй или третий матч. А вот Асси/Диас Зейес как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Асси/Диас Зейес, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Асси/Диас Зейес без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Асси/Диас Зейес вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Асси/Диас Зейес — Гонсалес Даниэле/Ромеро. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Асси/Диас Зейес и Гонсалес Даниэле/Ромеро.



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