«Аббас Хан (Пак)» – «Джордж Эид (Лив)». 12.07.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 12-го июля 2024 года состоится интересный поединок Аббас Хан (Пак) — Джордж Эид (Лив), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 17:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 12-го июля 2024 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Аббас Хан (Пак) — Джордж Эид (Лив). По Москве начало данного поединка будет в 17:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аббас Хан (Пак) — Джордж Эид (Лив):

победа Аббас Хан (Пак) – 0, ничья – 0, победа Джордж Эид (Лив) – 0

Прогноз на матч Аббас Хан (Пак) – Джордж Эид (Лив) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 12-го июля 2024 года :

Букмекерские конторы на бой Аббас Хан (Пак) — Джордж Эид (Лив) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Аббас Хан (Пак) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Аббас Хан (Пак) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Аббас Хан (Пак) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Аббас Хан (Пак) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Аббас Хан (Пак) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Джордж Эид (Лив) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Джордж Эид (Лив) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Джордж Эид (Лив) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Джордж Эид (Лив) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Джордж Эид (Лив) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Аббас Хан (Пак) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Аббас Хан (Пак) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Аббас Хан (Пак) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Аббас Хан (Пак) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Аббас Хан (Пак) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Аббас Хан (Пак) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Джордж Эид (Лив) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Джордж Эид (Лив) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Джордж Эид (Лив) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Джордж Эид (Лив) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Джордж Эид (Лив) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Аббас Хан (Пак) – Джордж Эид (Лив) 12.07.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Аббас Хан (Пак) и Джордж Эид (Лив). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Аббас Хан (Пак) и Джордж Эид (Лив) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Аббас Хан (Пак) и Джордж Эид (Лив) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Аббас Хан (Пак) и Джордж Эид (Лив) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Аббас Хан (Пак) и Джордж Эид (Лив) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аббас Хан (Пак) сейчас находится на пике формы, так что Джордж Эид (Лив) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Аббас Хан (Пак).

На чемпионский бой Аббас Хан (Пак) — Джордж Эид (Лив) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Джордж Эид (Лив), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Аббас Хан (Пак)

Как бы Аббас Хан (Пак) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Аббас Хан (Пак) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Аббас Хан (Пак) дрался на ринге только с представителями своей страны. Аббас Хан (Пак) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Аббас Хан (Пак) совершенно не работает над собственной защитой.

Джордж Эид (Лив)

На сегодняшний день Джордж Эид (Лив) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Джордж Эид (Лив) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Джордж Эид (Лив) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Джордж Эид (Лив) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Аббас Хан (Пак) — Джордж Эид (Лив). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 12-го июля 2024 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Аббас Хан (Пак) — Джордж Эид (Лив) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Аббас Хан (Пак) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Аббас Хан (Пак) легко справится с таким соперником, как Джордж Эид (Лив). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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