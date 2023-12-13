Долхайд/Кравчик — Дабровски/Рутлиф. Прогноз, ставки на матч. Уимблдон (12.07.24)

12.07.2024 в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Уимблдон, в котором на корт выйдут Долхайд/Кравчик , а противостоять в этом поединке будет Дабровски/Рутлиф.



Буквально несколько дней назад Долхайд/Кравчик и Дабровски/Рутлиф играли свои матчи, а теперь уже 12.07.2024 им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 15:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Долхайд/Кравчик имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Долхайд/Кравчик — Дабровски/Рутлиф. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

12.07.2024 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Долхайд/Кравчик — Дабровски/Рутлиф. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 15:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Дабровски/Рутлиф, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Дабровски/Рутлиф выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Долхайд/Кравчик

По непонятным причинам Долхайд/Кравчик в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Долхайд/Кравчик теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Долхайд/Кравчик занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Долхайд/Кравчик играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Долхайд/Кравчик имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Дабровски/Рутлиф

Во взрослом туре Дабровски/Рутлиф проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Дабровски/Рутлиф пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Дабровски/Рутлиф предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Дабровски/Рутлиф еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Долхайд/Кравчик — Дабровски/Рутлиф. Прогноз, ставки на матч(12.07.24)

Долхайд/Кравчик

На данном турнире Долхайд/Кравчик выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Долхайд/Кравчик выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Долхайд/Кравчик допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Долхайд/Кравчик особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Долхайд/Кравчик, это умение играть на травяных кортах.

Дабровски/Рутлиф

На этом турнире Дабровски/Рутлиф играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Дабровски/Рутлиф какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Дабровски/Рутлиф уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Дабровски/Рутлиф много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Дабровски/Рутлиф сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Дабровски/Рутлиф не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Долхайд/Кравчик — Дабровски/Рутлиф Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Долхайд/Кравчик и Дабровски/Рутлиф. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Долхайд/Кравчик — Дабровски/Рутлиф: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Долхайд/Кравчик имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Долхайд/Кравчик и Дабровски/Рутлиф отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Дабровски/Рутлиф в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Долхайд/Кравчик превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Дабровски/Рутлиф сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Долхайд/Кравчик гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Долхайд/Кравчик — Дабровски/Рутлиф. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Долхайд/Кравчик и Дабровски/Рутлиф букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Долхайд/Кравчик и Дабровски/Рутлиф проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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