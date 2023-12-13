«Раймонд Мураталла (США)» – «Тевин Фармер (США)». 14.07.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 14.07.2024 состоится интересный поединок Раймонд Мураталла (США) — Тевин Фармер (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 05:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 14.07.2024 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Раймонд Мураталла (США) — Тевин Фармер (США). Это будет продолжаться вплоть до 05:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Раймонд Мураталла (США) — Тевин Фармер (США):

победа Раймонд Мураталла (США) – 1.091, ничья – 60, победа Тевин Фармер (США) – 8.6

Прогноз на матч Раймонд Мураталла (США) – Тевин Фармер (США) Бои, титульный бой, 14.07.2024 :

Ставки по коэффициенту 1.091 окажутся выигрышными, если Раймонд Мураталла (США) станет победителем боя. Если выиграет Тевин Фармер (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 8.6.

История личных встреч

В профессиональной карьере Раймонд Мураталла (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Раймонд Мураталла (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Раймонд Мураталла (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Раймонд Мураталла (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Раймонд Мураталла (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Раймонд Мураталла (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Тевин Фармер (США) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Тевин Фармер (США) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Тевин Фармер (США) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Тевин Фармер (США) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Тевин Фармер (США) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Раймонд Мураталла (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Раймонд Мураталла (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Раймонд Мураталла (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Раймонд Мураталла (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Раймонд Мураталла (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Раймонд Мураталла (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Тевин Фармер (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Тевин Фармер (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Тевин Фармер (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Тевин Фармер (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Тевин Фармер (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Раймонд Мураталла (США) – Тевин Фармер (США) 14.07.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Раймонд Мураталла (США) и Тевин Фармер (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Раймонд Мураталла (США) и Тевин Фармер (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Раймонд Мураталла (США) и Тевин Фармер (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Раймонд Мураталла (США) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Раймонд Мураталла (США) в данный момент сильнее, нежели Тевин Фармер (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Раймонд Мураталла (США)

Свою самую выдающуюся победу Раймонд Мураталла (США) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Раймонд Мураталла (США) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Раймонд Мураталла (США) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Раймонд Мураталла (США) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Раймонд Мураталла (США) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Тевин Фармер (США)

В своей карьере Тевин Фармер (США) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Тевин Фармер (США) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Тевин Фармер (США) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Тевин Фармер (США) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Раймонд Мураталла (США) — Тевин Фармер (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 14.07.2024

В этом поединке Раймонд Мураталла (США) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Тевин Фармер (США), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Раймонд Мураталла (США) сейчас находится на пике формы, так что Тевин Фармер (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Раймонд Мураталла (США).

http://evolvegame.ru/cat1-843561-gruziya-20-albaniya-20-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chempionat-evropy-do-20-let-12-07-24/

http://rockaluga.ru/cat4-1100894-universitet-zapadnoy-avstralii-ii-dayanella-uayt-igls-ii-prognoz-professionala-na-futbol-13-07-24/