Альварадо/Марреро Курбело — Барросо Кампос/Вивес Маркос: погода помешает показать хороший теннис

Альварадо/Марреро Курбело — Барросо Кампос/Вивес Маркос (17-го июля), ставки и коэффициенты

17-го июля в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Альварадо/Марреро Курбело , а противостоять в этом поединке будет Барросо Кампос/Вивес Маркос.



Теннисное противостояние Альварадо/Марреро Курбело — Барросо Кампос/Вивес Маркос пройдет 17-го июля, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 11:00 по московскому времени. Хотя Альварадо/Марреро Курбело и Барросо Кампос/Вивес Маркос уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Барросо Кампос/Вивес Маркос.



Альварадо/Марреро Курбело — Барросо Кампос/Вивес Маркос. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 17-го июля откроет его противостояние Альварадо/Марреро Курбело — Барросо Кампос/Вивес Маркос. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 11:00 по МСК, то есть до начала игры. Альварадо/Марреро Курбело и Барросо Кампос/Вивес Маркос отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Барросо Кампос/Вивес Маркос может гордиться семью победами, а вот Альварадо/Марреро Курбело имеет только пять выигранных встреч.

Альварадо/Марреро Курбело

В этом сезоне Альварадо/Марреро Курбело показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Альварадо/Марреро Курбело играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Альварадо/Марреро Курбело умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Альварадо/Марреро Курбело и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Альварадо/Марреро Курбело будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Альварадо/Марреро Курбело чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Барросо Кампос/Вивес Маркос

Нынешняя форма, которую демонстрирует Барросо Кампос/Вивес Маркос еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Барросо Кампос/Вивес Маркос постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Барросо Кампос/Вивес Маркос пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Барросо Кампос/Вивес Маркос не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Барросо Кампос/Вивес Маркос не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч Альварадо/Марреро Курбело — Барросо Кампос/Вивес Маркос

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Прогноз и ставка на матч Альварадо/Марреро Курбело — Барросо Кампос/Вивес Маркос 17-го июля

Альварадо/Марреро Курбело

На данный момент Альварадо/Марреро Курбело занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Альварадо/Марреро Курбело снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Альварадо/Марреро Курбело не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Альварадо/Марреро Курбело не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Барросо Кампос/Вивес Маркос

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Барросо Кампос/Вивес Маркос хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Барросо Кампос/Вивес Маркос никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Барросо Кампос/Вивес Маркос сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Барросо Кампос/Вивес Маркос всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Альварадо/Марреро Курбело — Барросо Кампос/Вивес Маркос Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Альварадо/Марреро Курбело и Барросо Кампос/Вивес Маркос, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Альварадо/Марреро Курбело и Барросо Кампос/Вивес Маркос играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Альварадо/Марреро Курбело, и Барросо Кампос/Вивес Маркос неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Альварадо/Марреро Курбело — Барросо Кампос/Вивес Маркос: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Альварадо/Марреро Курбело имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Альварадо/Марреро Курбело и Барросо Кампос/Вивес Маркос отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Барросо Кампос/Вивес Маркос в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Альварадо/Марреро Курбело превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Барросо Кампос/Вивес Маркос сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Альварадо/Марреро Курбело гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Альварадо/Марреро Курбело — Барросо Кампос/Вивес Маркос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Альварадо/Марреро Курбело и Барросо Кампос/Вивес Маркос сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Альварадо/Марреро Курбело, и Барросо Кампос/Вивес Маркос будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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