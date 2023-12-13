Йеонг/Ковапитуктед — Кхан/Нагорная. Прогноз, ставки на матч. ITF (18.07.24)

18-го июля в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Йеонг/Ковапитуктед , а противостоять в этом поединке будет Кхан/Нагорная.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Йеонг/Ковапитуктед — Кхан/Нагорная можно будет вплоть до 09:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 18-го июля. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Йеонг/Ковапитуктед и Кхан/Нагорная еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Йеонг/Ковапитуктед — Кхан/Нагорная. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 18-го июля, так что в разделе тенниса можно найти поединок Йеонг/Ковапитуктед — Кхан/Нагорная. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 09:00 по Москве, пока не начался поединок. Йеонг/Ковапитуктед и Кхан/Нагорная еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Йеонг/Ковапитуктед

На данный момент Йеонг/Ковапитуктед является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Йеонг/Ковапитуктед однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Йеонг/Ковапитуктед демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Йеонг/Ковапитуктед хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Йеонг/Ковапитуктед часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Кхан/Нагорная

На этом турнире Кхан/Нагорная выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Кхан/Нагорная снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Кхан/Нагорная чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Кхан/Нагорная уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Кхан/Нагорная зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч Йеонг/Ковапитуктед — Кхан/Нагорная

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Йеонг/Ковапитуктед и Кхан/Нагорная впервые будут встречаться между собой. Если Йеонг/Ковапитуктед уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Кхан/Нагорная пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Йеонг/Ковапитуктед демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Йеонг/Ковапитуктед – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Йеонг/Ковапитуктед — Кхан/Нагорная. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.07.24)

Йеонг/Ковапитуктед

В этом сезоне Йеонг/Ковапитуктед демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Йеонг/Ковапитуктед уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Йеонг/Ковапитуктед любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Йеонг/Ковапитуктед часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Йеонг/Ковапитуктед умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Кхан/Нагорная

В этом сезоне Кхан/Нагорная не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Кхан/Нагорная сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Кхан/Нагорная допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Кхан/Нагорная допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Кхан/Нагорная демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Йеонг/Ковапитуктед — Кхан/Нагорная Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Йеонг/Ковапитуктед и Кхан/Нагорная аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Йеонг/Ковапитуктед и Кхан/Нагорная обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Йеонг/Ковапитуктед и Кхан/Нагорная постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Йеонг/Ковапитуктед — Кхан/Нагорная: погода помешает показать хороший теннис

Йеонг/Ковапитуктед и Кхан/Нагорная которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Йеонг/Ковапитуктед имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Кхан/Нагорная хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Йеонг/Ковапитуктед. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Кхан/Нагорная умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Йеонг/Ковапитуктед довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Кхан/Нагорная вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Йеонг/Ковапитуктед.

СЕГОДНЯ МАТЧ Йеонг/Ковапитуктед — Кхан/Нагорная. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Йеонг/Ковапитуктед и Кхан/Нагорная, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-847015-lukas-nyumayer-filip-duda-prognoz-i-stavki-ot-specialista-18-07-24/