Сахаджа Ямалапалли — Элизабет Мандлик: будет сделан акцент на атакующий теннис

Сахаджа Ямалапалли — Элизабет Мандлик (18 июля), ставки и коэффициенты

18 июля в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сахаджа Ямалапалли , а противостоять в этом поединке будет Элизабет Мандлик.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 18 июля, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Сахаджа Ямалапалли — Элизабет Мандлик. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 19:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Сахаджа Ямалапалли, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сахаджа Ямалапалли — Элизабет Мандлик:

Теннисный поединок Сахаджа Ямалапалли — Элизабет Мандлик запланирован организаторами турнира на 18 июля, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 19:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Сахаджа Ямалапалли и Элизабет Мандлик встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Сахаджа Ямалапалли имеет три победы при одном поражении.

Сахаджа Ямалапалли

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Сахаджа Ямалапалли находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Сахаджа Ямалапалли является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Сахаджа Ямалапалли умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Сахаджа Ямалапалли обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Сахаджа Ямалапалли может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Элизабет Мандлик

Нынешняя форма, которую демонстрирует Элизабет Мандлик еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Элизабет Мандлик постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Элизабет Мандлик пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Элизабет Мандлик не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Элизабет Мандлик не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

ITF, Сахаджа Ямалапалли — Элизабет Мандлик

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Сахаджа Ямалапалли и Элизабет Мандлик. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Сахаджа Ямалапалли и Элизабет Мандлик в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Сахаджа Ямалапалли и Элизабет Мандлик имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Прогноз и ставка на матч Сахаджа Ямалапалли — Элизабет Мандлик 18 июля

Сахаджа Ямалапалли

К данному турниру Сахаджа Ямалапалли подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Сахаджа Ямалапалли находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Сахаджа Ямалапалли не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Сахаджа Ямалапалли старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Сахаджа Ямалапалли демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Элизабет Мандлик

Элизабет Мандлик лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Элизабет Мандлик играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Элизабет Мандлик начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Элизабет Мандлик выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Элизабет Мандлик сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Сахаджа Ямалапалли — Элизабет Мандлик Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Сахаджа Ямалапалли и Элизабет Мандлик начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Сахаджа Ямалапалли и Элизабет Мандлик показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Сахаджа Ямалапалли и Элизабет Мандлик провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Сахаджа Ямалапалли и Элизабет Мандлик действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Сахаджа Ямалапалли — Элизабет Мандлик: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Сахаджа Ямалапалли имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Сахаджа Ямалапалли и Элизабет Мандлик отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Элизабет Мандлик в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Сахаджа Ямалапалли превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Элизабет Мандлик сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Сахаджа Ямалапалли гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сахаджа Ямалапалли — Элизабет Мандлик. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Сахаджа Ямалапалли и Элизабет Мандлик сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Сахаджа Ямалапалли, и Элизабет Мандлик будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-847295-segodnya-match-steysi-fung-viktoriya-hu-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-18-07-24/