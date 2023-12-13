«Джордан Литтл (Анг)» – «Дэниел Крукс-Мэй (Анг)». 20.07.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 20-го июля 2024 года должен состояться бой Джордан Литтл (Анг) — Дэниел Крукс-Мэй (Анг), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 17:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Джордан Литтл (Анг) и Дэниел Крукс-Мэй (Анг) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Джордан Литтл (Анг) — Дэниел Крукс-Мэй (Анг) пройдет 20-го июля 2024 года, и можно не сомневаться, что в 17:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Джордан Литтл (Анг) имеет две победы нокаутом, а Дэниел Крукс-Мэй (Анг) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джордан Литтл (Анг) — Дэниел Крукс-Мэй (Анг):

победа Джордан Литтл (Анг) – 0, ничья – 0, победа Дэниел Крукс-Мэй (Анг) – 0

Прогноз на матч Джордан Литтл (Анг) – Дэниел Крукс-Мэй (Анг) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20-го июля 2024 года :

Букмекерские конторы на бой Джордан Литтл (Анг) — Дэниел Крукс-Мэй (Анг) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Джордан Литтл (Анг) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Джордан Литтл (Анг) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Джордан Литтл (Анг) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Джордан Литтл (Анг) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Джордан Литтл (Анг) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Джордан Литтл (Анг) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Джордан Литтл (Анг) может и не устоять на ногах.

Дэниел Крукс-Мэй (Анг) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Дэниел Крукс-Мэй (Анг) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Дэниел Крукс-Мэй (Анг) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Дэниел Крукс-Мэй (Анг) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Дэниел Крукс-Мэй (Анг) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Джордан Литтл (Анг) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Джордан Литтл (Анг) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Джордан Литтл (Анг) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Джордан Литтл (Анг) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Джордан Литтл (Анг) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Джордан Литтл (Анг) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Дэниел Крукс-Мэй (Анг) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Дэниел Крукс-Мэй (Анг) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Дэниел Крукс-Мэй (Анг) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Дэниел Крукс-Мэй (Анг) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Джордан Литтл (Анг) – Дэниел Крукс-Мэй (Анг) 20.07.24

Появление на ринге таких бойцов, как Джордан Литтл (Анг) и Дэниел Крукс-Мэй (Анг) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джордан Литтл (Анг) и Дэниел Крукс-Мэй (Анг). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Джордан Литтл (Анг) и Дэниел Крукс-Мэй (Анг). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Джордан Литтл (Анг) и Дэниел Крукс-Мэй (Анг) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Джордан Литтл (Анг) и Дэниел Крукс-Мэй (Анг) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Джордан Литтл (Анг) и Дэниел Крукс-Мэй (Анг) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Джордан Литтл (Анг) и Дэниел Крукс-Мэй (Анг), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Дэниел Крукс-Мэй (Анг) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Джордан Литтл (Анг)

Свою самую выдающуюся победу Джордан Литтл (Анг) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Джордан Литтл (Анг) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Джордан Литтл (Анг) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Джордан Литтл (Анг) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Джордан Литтл (Анг) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Дэниел Крукс-Мэй (Анг)

Уже несколько лет Дэниел Крукс-Мэй (Анг) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Дэниел Крукс-Мэй (Анг) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Дэниел Крукс-Мэй (Анг) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Джордан Литтл (Анг) — Дэниел Крукс-Мэй (Анг). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20-го июля 2024 года

На титульный бой Джордан Литтл (Анг) — Дэниел Крукс-Мэй (Анг) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Джордан Литтл (Анг) — Дэниел Крукс-Мэй (Анг) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Дэниел Крукс-Мэй (Анг) выиграет нокаутом.

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