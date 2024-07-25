«Пол Дэнис Наверо (Фра)» – «Амин Джмель (Мар)». 25.07.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Пол Дэнис Наверо (Фра) — Амин Джмель (Мар) на 25 июля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Пол Дэнис Наверо (Фра) и Амин Джмель (Мар) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 19:45.

Сейчас Пол Дэнис Наверо (Фра) обладает несколькими чемпионскими титулами и 25 июля предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Амин Джмель (Мар), так что вряд ли в 19:45 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пол Дэнис Наверо (Фра) — Амин Джмель (Мар):

победа Пол Дэнис Наверо (Фра) – 1.36, ничья – 55, победа Амин Джмель (Мар) – 3.105

Прогноз на матч Пол Дэнис Наверо (Фра) – Амин Джмель (Мар) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25 июля :

Букмекерские конторы на бой Пол Дэнис Наверо (Фра) — Амин Джмель (Мар) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.36 и 3.105.

История личных встреч

На данный момент Пол Дэнис Наверо (Фра) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Пол Дэнис Наверо (Фра) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Пол Дэнис Наверо (Фра) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Пол Дэнис Наверо (Фра) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Амин Джмель (Мар) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Амин Джмель (Мар) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Амин Джмель (Мар), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Амин Джмель (Мар) должен быть в хорошей физической форме. Амин Джмель (Мар) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Пол Дэнис Наверо (Фра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Пол Дэнис Наверо (Фра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Пол Дэнис Наверо (Фра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Пол Дэнис Наверо (Фра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Пол Дэнис Наверо (Фра) валится с ног. К тому же, Пол Дэнис Наверо (Фра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Пол Дэнис Наверо (Фра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Амин Джмель (Мар) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Амин Джмель (Мар) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Амин Джмель (Мар) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Амин Джмель (Мар) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Амин Джмель (Мар) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Амин Джмель (Мар) должен задуматься о своей обороне.

Пол Дэнис Наверо (Фра) – Амин Джмель (Мар) 25.07.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Пол Дэнис Наверо (Фра) и Амин Джмель (Мар). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Пол Дэнис Наверо (Фра) и Амин Джмель (Мар) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Пол Дэнис Наверо (Фра) и Амин Джмель (Мар) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Пол Дэнис Наверо (Фра) и Амин Джмель (Мар) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Пол Дэнис Наверо (Фра) — Амин Джмель (Мар) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Пол Дэнис Наверо (Фра) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Спортивные прогнозисты считают, что Пол Дэнис Наверо (Фра) в данный момент сильнее, нежели Амин Джмель (Мар), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Пол Дэнис Наверо (Фра)

Несмотря на то, что Пол Дэнис Наверо (Фра) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Пол Дэнис Наверо (Фра) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Пол Дэнис Наверо (Фра) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Пол Дэнис Наверо (Фра) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Амин Джмель (Мар)

Сейчас Амин Джмель (Мар) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Амин Джмель (Мар) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Амин Джмель (Мар) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Амин Джмель (Мар) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Амин Джмель (Мар) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Пол Дэнис Наверо (Фра) — Амин Джмель (Мар). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25 июля

В этом поединке Пол Дэнис Наверо (Фра) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Амин Джмель (Мар), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Пол Дэнис Наверо (Фра) сейчас находится на пике формы, так что Амин Джмель (Мар) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Пол Дэнис Наверо (Фра).

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