«Вирапон Джонгджохо (Таи)» – «Кристиан Пиналес (Дом)». 27.07.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 27 июля должен состояться бой Вирапон Джонгджохо (Таи) — Кристиан Пиналес (Дом), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 18:38 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Вирапон Джонгджохо (Таи) и Кристиан Пиналес (Дом) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Вирапон Джонгджохо (Таи) — Кристиан Пиналес (Дом) пройдет 27 июля, и можно не сомневаться, что в 18:38 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Вирапон Джонгджохо (Таи) имеет две победы нокаутом, а Кристиан Пиналес (Дом) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вирапон Джонгджохо (Таи) — Кристиан Пиналес (Дом):

победа Вирапон Джонгджохо (Таи) – 0, ничья – 0, победа Кристиан Пиналес (Дом) – 0

Прогноз на матч Вирапон Джонгджохо (Таи) – Кристиан Пиналес (Дом) Летние Олимпийские игры 2024, титульный бой, 27 июля :

Букмекерские конторы на бой Вирапон Джонгджохо (Таи) — Кристиан Пиналес (Дом) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Вирапон Джонгджохо (Таи) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Вирапон Джонгджохо (Таи) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Вирапон Джонгджохо (Таи) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Вирапон Джонгджохо (Таи) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Вирапон Джонгджохо (Таи) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Кристиан Пиналес (Дом) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Кристиан Пиналес (Дом) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Кристиан Пиналес (Дом), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Кристиан Пиналес (Дом) должен быть в хорошей физической форме. Кристиан Пиналес (Дом) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Вирапон Джонгджохо (Таи) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Вирапон Джонгджохо (Таи) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Вирапон Джонгджохо (Таи) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Вирапон Джонгджохо (Таи) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Кристиан Пиналес (Дом) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Кристиан Пиналес (Дом) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Кристиан Пиналес (Дом) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Кристиан Пиналес (Дом) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Кристиан Пиналес (Дом) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Кристиан Пиналес (Дом) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Кристиан Пиналес (Дом) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Вирапон Джонгджохо (Таи) – Кристиан Пиналес (Дом) 27.07.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Вирапон Джонгджохо (Таи) и Кристиан Пиналес (Дом). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Вирапон Джонгджохо (Таи) и Кристиан Пиналес (Дом) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Вирапон Джонгджохо (Таи) и Кристиан Пиналес (Дом) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Вирапон Джонгджохо (Таи) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Кристиан Пиналес (Дом) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Вирапон Джонгджохо (Таи) и Кристиан Пиналес (Дом), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Вирапон Джонгджохо (Таи) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Вирапон Джонгджохо (Таи) — Кристиан Пиналес (Дом) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Кристиан Пиналес (Дом).

Вирапон Джонгджохо (Таи)

Так как Вирапон Джонгджохо (Таи) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Вирапон Джонгджохо (Таи) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Вирапон Джонгджохо (Таи) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Вирапон Джонгджохо (Таи) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Кристиан Пиналес (Дом)

На сегодняшний день Кристиан Пиналес (Дом) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Кристиан Пиналес (Дом) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Кристиан Пиналес (Дом) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Кристиан Пиналес (Дом) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Вирапон Джонгджохо (Таи) — Кристиан Пиналес (Дом). Прогноз и ставки на матч. Летние Олимпийские игры 2024 27 июля

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Вирапон Джонгджохо (Таи) — Кристиан Пиналес (Дом) собираются ставить на то, что сильнее будет Вирапон Джонгджохо (Таи), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

В этом бою Вирапон Джонгджохо (Таи) является очевидным фаворитом, ведь Кристиан Пиналес (Дом) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

http://rockaluga.ru/cat0-1107345-prognoz-na-match-melburn-siti-ii-bentli-grins-27-07-24/

http://evolvegame.ru/cat3-852223-prognoz-na-match-mayar-sherif-karolin-voznyacki-27-07-24/