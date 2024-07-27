Инь-Чжи Лан — Хииро Сакамото. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.07.24)

Прогноз и ставка на матч Инь-Чжи Лан — Хииро Сакамото 27-го июля

27-го июля в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Инь-Чжи Лан , а противостоять в этом поединке будет Хииро Сакамото.



Инь-Чжи Лан сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 27-го июля придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Хииро Сакамото. По Москве данный поединок начнется в 08:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Хииро Сакамото, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Инь-Чжи Лан — Хииро Сакамото:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Инь-Чжи Лан — Хииро Сакамото, которая пройдет 27-го июля в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 08:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Инь-Чжи Лан

Этот турнир Инь-Чжи Лан проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Инь-Чжи Лан может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Инь-Чжи Лан однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Инь-Чжи Лан имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Инь-Чжи Лан левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Инь-Чжи Лан хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Хииро Сакамото

Нынешняя форма, которую демонстрирует Хииро Сакамото еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Хииро Сакамото постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Хииро Сакамото пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Хииро Сакамото не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Хииро Сакамото не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

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Инь-Чжи Лан — Хииро Сакамото. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.07.24)

Инь-Чжи Лан

К данному турниру Инь-Чжи Лан подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Инь-Чжи Лан находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Инь-Чжи Лан не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Инь-Чжи Лан старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Инь-Чжи Лан демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Хииро Сакамото

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Хииро Сакамото хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Хииро Сакамото никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Хииро Сакамото сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Хииро Сакамото всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Инь-Чжи Лан — Хииро Сакамото Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Инь-Чжи Лан и Хииро Сакамото начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Инь-Чжи Лан и Хииро Сакамото показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Инь-Чжи Лан и Хииро Сакамото провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Инь-Чжи Лан и Хииро Сакамото действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Инь-Чжи Лан — Хииро Сакамото: будет сделан акцент на атакующий теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Инь-Чжи Лан и Хииро Сакамото, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Инь-Чжи Лан сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Хииро Сакамото имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Инь-Чжи Лан – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Инь-Чжи Лан и Хииро Сакамото на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Инь-Чжи Лан — Хииро Сакамото. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Инь-Чжи Лан и Хииро Сакамото букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Инь-Чжи Лан и Хииро Сакамото проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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