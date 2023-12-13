Нидерланды 3×3 (21) — Словакия 3×3 (21): команды сделают акцент на атаку

Нидерланды 3×3 (21) — Словакия 3×3 (21) (27-го июля), ставки и коэффициенты

27-го июля в 17:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Лига Наций до 21 года 3х3, в котором на своей площадке местный клуб Нидерланды 3×3 (21) примет соперника по национальному первенству Словакия 3×3 (21).



Баскетболисты клубов Нидерланды 3×3 (21) и Словакия 3×3 (21) в 17:05 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 27-го июля. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Нидерланды 3×3 (21) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Нидерланды 3×3 (21) также является лидером по количеству побед.



Нидерланды 3×3 (21) — Словакия 3×3 (21). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Нидерланды 3×3 (21) намерены 27-го июля поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Словакия 3×3 (21). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 17:05 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Нидерланды 3×3 (21)

Сейчас баскетбольный клуб Нидерланды 3×3 (21) демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Нидерланды 3×3 (21) демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Словакия 3×3 (21)

В составе баскетбольного клуба Словакия 3×3 (21) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Словакия 3×3 (21) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Словакия 3×3 (21) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч Нидерланды 3×3 (21) — Словакия 3×3 (21)

Вплоть до 27-го июля включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Нидерланды 3×3 (21) — Словакия 3×3 (21). А так как начало встречи в 17:05 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Нидерланды 3×3 (21) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Нидерланды 3×3 (21) — Словакия 3×3 (21) (27-го июля), ставки и коэффициенты

Нидерланды 3×3 (21)

В последние годы Нидерланды 3×3 (21) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Нидерланды 3×3 (21) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Словакия 3×3 (21)

После того, как баскетбольный клуб Словакия 3×3 (21) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Словакия 3×3 (21) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Словакия 3×3 (21) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Нидерланды 3×3 (21) — Словакия 3×3 (21) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Нидерланды 3×3 (21) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 27-го июля сыграет матч против БК Словакия 3×3 (21). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 17:05 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Нидерланды 3×3 (21) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Нидерланды 3×3 (21) — Словакия 3×3 (21): команды сделают акцент на атаку

Баскетбольный клуб Нидерланды 3×3 (21) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Нидерланды 3×3 (21) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба Словакия 3×3 (21) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Словакия 3×3 (21) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Словакия 3×3 (21) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нидерланды 3×3 (21) — Словакия 3×3 (21). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Нидерланды 3×3 (21) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Нидерланды 3×3 (21) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Нидерланды 3×3 (21) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Словакия 3×3 (21) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Словакия 3×3 (21) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Словакия 3×3 (21) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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