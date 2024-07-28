«Ясмин Мутаки (Мар)» – «Айра Виллегас (Фил)». 28.07.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Ясмин Мутаки (Мар) — Айра Виллегас (Фил) на 28-го июля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Ясмин Мутаки (Мар) и Айра Виллегас (Фил) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 22:20.

В 22:20 по московскому времени Ясмин Мутаки (Мар) и Айра Виллегас (Фил) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 28-го июля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Ясмин Мутаки (Мар) и Айра Виллегас (Фил) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Ясмин Мутаки (Мар).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ясмин Мутаки (Мар) — Айра Виллегас (Фил):

победа Ясмин Мутаки (Мар) – 0, ничья – 0, победа Айра Виллегас (Фил) – 0

Прогноз на матч Ясмин Мутаки (Мар) – Айра Виллегас (Фил) Летние Олимпийские игры 2024, титульный бой, 28-го июля :

Так как Ясмин Мутаки (Мар) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Айра Виллегас (Фил) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Ясмин Мутаки (Мар) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Ясмин Мутаки (Мар) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Ясмин Мутаки (Мар) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Ясмин Мутаки (Мар) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Ясмин Мутаки (Мар) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Айра Виллегас (Фил) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Айра Виллегас (Фил) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Айра Виллегас (Фил) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Айра Виллегас (Фил) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Айра Виллегас (Фил) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Ясмин Мутаки (Мар) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Ясмин Мутаки (Мар) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Ясмин Мутаки (Мар) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Ясмин Мутаки (Мар) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Ясмин Мутаки (Мар) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Ясмин Мутаки (Мар) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Айра Виллегас (Фил) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Айра Виллегас (Фил) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Айра Виллегас (Фил) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Айра Виллегас (Фил) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Айра Виллегас (Фил) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Ясмин Мутаки (Мар) – Айра Виллегас (Фил) 28.07.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Ясмин Мутаки (Мар) и Айра Виллегас (Фил). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Ясмин Мутаки (Мар) и Айра Виллегас (Фил) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Ясмин Мутаки (Мар) и Айра Виллегас (Фил). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Ясмин Мутаки (Мар) и Айра Виллегас (Фил) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Ясмин Мутаки (Мар) и Айра Виллегас (Фил) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Ясмин Мутаки (Мар) и Айра Виллегас (Фил), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Ясмин Мутаки (Мар) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Ясмин Мутаки (Мар) — Айра Виллегас (Фил) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Айра Виллегас (Фил).

Ясмин Мутаки (Мар)

Свою самую выдающуюся победу Ясмин Мутаки (Мар) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Ясмин Мутаки (Мар) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Ясмин Мутаки (Мар) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Ясмин Мутаки (Мар) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Ясмин Мутаки (Мар) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Айра Виллегас (Фил)

Сейчас Айра Виллегас (Фил) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Айра Виллегас (Фил) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Айра Виллегас (Фил) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Айра Виллегас (Фил) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Айра Виллегас (Фил) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Ясмин Мутаки (Мар) — Айра Виллегас (Фил). Прогноз и ставки на матч. Летние Олимпийские игры 2024 28-го июля

Так как Ясмин Мутаки (Мар) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Айра Виллегас (Фил).

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Ясмин Мутаки (Мар) и Айра Виллегас (Фил), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Ясмин Мутаки (Мар) выиграет с помощью нокаута.

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