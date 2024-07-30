Ахуда/Уэслати — Блазка/Джурайда. Прогноз, ставки на матч (30.07.24)

30.07.2024 в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ахуда/Уэслати , а противостоять в этом поединке будет Блазка/Джурайда.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Ахуда/Уэслати — Блазка/Джурайда можно будет вплоть до 14:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 30.07.2024. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Ахуда/Уэслати и Блазка/Джурайда еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Ахуда/Уэслати — Блазка/Джурайда. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 30.07.2024 откроет его противостояние Ахуда/Уэслати — Блазка/Джурайда. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:00 по МСК, то есть до начала игры. Ахуда/Уэслати и Блазка/Джурайда отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Блазка/Джурайда может гордиться семью победами, а вот Ахуда/Уэслати имеет только пять выигранных встреч.

Ахуда/Уэслати

Ахуда/Уэслати отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Ахуда/Уэслати проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Ахуда/Уэслати проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Ахуда/Уэслати играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Ахуда/Уэслати больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Блазка/Джурайда

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Блазка/Джурайда на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Блазка/Джурайда демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Блазка/Джурайда имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Блазка/Джурайда намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Блазка/Джурайда не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Блазка/Джурайда будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Блазка/Джурайда и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Блазка/Джурайда умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Ахуда/Уэслати и Блазка/Джурайда. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Ахуда/Уэслати — Блазка/Джурайда (30.07.2024), ставки и коэффициенты

Ахуда/Уэслати

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Ахуда/Уэслати, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Ахуда/Уэслати уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Ахуда/Уэслати старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Ахуда/Уэслати, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Ахуда/Уэслати не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Ахуда/Уэслати все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Ахуда/Уэслати точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Блазка/Джурайда

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Блазка/Джурайда все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Блазка/Джурайда сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Блазка/Джурайда все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Блазка/Джурайда предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Ахуда/Уэслати — Блазка/Джурайда Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ахуда/Уэслати и Блазка/Джурайда аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Ахуда/Уэслати и Блазка/Джурайда обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Ахуда/Уэслати и Блазка/Джурайда постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Ахуда/Уэслати — Блазка/Джурайда: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Ахуда/Уэслати имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Ахуда/Уэслати и Блазка/Джурайда отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Блазка/Джурайда в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Ахуда/Уэслати превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Блазка/Джурайда сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Ахуда/Уэслати гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ахуда/Уэслати — Блазка/Джурайда. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Ахуда/Уэслати и Блазка/Джурайда букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Ахуда/Уэслати и Блазка/Джурайда проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-854211-sent-luis-kardinals-tehas-reyndzhers-prognoz-professionala-na-match-31-07-24/