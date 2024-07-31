«Кайтлин Паркер (Авс)» – «Ситлальи Ортис (Мек)». 31.07.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 31-го июля 2024 года должен состояться бой Кайтлин Паркер (Авс) — Ситлальи Ортис (Мек), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 13:36 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Кайтлин Паркер (Авс) и Ситлальи Ортис (Мек) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Кайтлин Паркер (Авс) — Ситлальи Ортис (Мек) пройдет 31-го июля 2024 года, и можно не сомневаться, что в 13:36 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Кайтлин Паркер (Авс) имеет две победы нокаутом, а Ситлальи Ортис (Мек) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кайтлин Паркер (Авс) — Ситлальи Ортис (Мек):

победа Кайтлин Паркер (Авс) – 0, ничья – 0, победа Ситлальи Ортис (Мек) – 0

Прогноз на матч Кайтлин Паркер (Авс) – Ситлальи Ортис (Мек) Летние Олимпийские игры 2024, титульный бой, 31-го июля 2024 года :

Так как Кайтлин Паркер (Авс) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Ситлальи Ортис (Мек) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Кайтлин Паркер (Авс) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Кайтлин Паркер (Авс) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Кайтлин Паркер (Авс) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Кайтлин Паркер (Авс) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Кайтлин Паркер (Авс) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Ситлальи Ортис (Мек) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Ситлальи Ортис (Мек) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Ситлальи Ортис (Мек) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Ситлальи Ортис (Мек) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Ситлальи Ортис (Мек) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Кайтлин Паркер (Авс) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Кайтлин Паркер (Авс) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Кайтлин Паркер (Авс) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Кайтлин Паркер (Авс) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Кайтлин Паркер (Авс) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Кайтлин Паркер (Авс) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Ситлальи Ортис (Мек) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Ситлальи Ортис (Мек) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Ситлальи Ортис (Мек) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Ситлальи Ортис (Мек) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Ситлальи Ортис (Мек) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Ситлальи Ортис (Мек) должен задуматься о своей обороне.

Кайтлин Паркер (Авс) – Ситлальи Ортис (Мек) 31.07.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Кайтлин Паркер (Авс) и Ситлальи Ортис (Мек) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Кайтлин Паркер (Авс) и Ситлальи Ортис (Мек) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Кайтлин Паркер (Авс) и Ситлальи Ортис (Мек) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Кайтлин Паркер (Авс) и Ситлальи Ортис (Мек) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Кайтлин Паркер (Авс) и Ситлальи Ортис (Мек), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Кайтлин Паркер (Авс) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Кайтлин Паркер (Авс) — Ситлальи Ортис (Мек) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Ситлальи Ортис (Мек) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Кайтлин Паркер (Авс)

Хотя Кайтлин Паркер (Авс) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Кайтлин Паркер (Авс) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Кайтлин Паркер (Авс) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Кайтлин Паркер (Авс) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Кайтлин Паркер (Авс) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Ситлальи Ортис (Мек)

Никаких высот Ситлальи Ортис (Мек) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Ситлальи Ортис (Мек) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Ситлальи Ортис (Мек) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Ситлальи Ортис (Мек) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Кайтлин Паркер (Авс) — Ситлальи Ортис (Мек). Прогноз и ставки на матч. Летние Олимпийские игры 2024 31-го июля 2024 года

Так как Кайтлин Паркер (Авс) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Ситлальи Ортис (Мек).

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Кайтлин Паркер (Авс) и Ситлальи Ортис (Мек), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Кайтлин Паркер (Авс) выиграет с помощью нокаута.

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