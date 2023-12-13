«Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв)» – «Нишант Дев (Инд)». 31.07.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв) проведет 31-го июля 2024 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Нишант Дев (Инд). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 22:04 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв) — Нишант Дев (Инд) пройдет 31-го июля 2024 года, и можно не сомневаться, что в 22:04 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв) имеет две победы нокаутом, а Нишант Дев (Инд) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв) — Нишант Дев (Инд):

победа Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв) – 0, ничья – 0, победа Нишант Дев (Инд) – 0

Прогноз на матч Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв) – Нишант Дев (Инд) Летние Олимпийские игры 2024, титульный бой, 31-го июля 2024 года :

Так как Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Нишант Дев (Инд) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Нишант Дев (Инд) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Нишант Дев (Инд) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Нишант Дев (Инд) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Нишант Дев (Инд) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Нишант Дев (Инд) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Нишант Дев (Инд) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Нишант Дев (Инд) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Нишант Дев (Инд) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Нишант Дев (Инд) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Нишант Дев (Инд) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Нишант Дев (Инд) должен задуматься о своей обороне.

Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв) – Нишант Дев (Инд) 31.07.24

Появление на ринге таких бойцов, как Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв) и Нишант Дев (Инд) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв) и Нишант Дев (Инд). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв) и Нишант Дев (Инд). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв) и Нишант Дев (Инд) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв) и Нишант Дев (Инд) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв) — Нишант Дев (Инд) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Нишант Дев (Инд) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв) — Нишант Дев (Инд) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Нишант Дев (Инд), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв)

Свою самую выдающуюся победу Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Нишант Дев (Инд)

Уже несколько лет Нишант Дев (Инд) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Нишант Дев (Инд) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Нишант Дев (Инд) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв) — Нишант Дев (Инд). Прогноз и ставки на матч. Летние Олимпийские игры 2024 31-го июля 2024 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв) — Нишант Дев (Инд) собираются ставить на то, что сильнее будет Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Хосе Габриэль Родригес Тенорио (Экв) — Нишант Дев (Инд) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Нишант Дев (Инд) выиграет нокаутом.

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