«Деддуанглек Тидед99 (Таи)» – «Накроб Фаиртекс (Таи)». 03.08.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 03-го августа должен состояться бой Деддуанглек Тидед99 (Таи) — Накроб Фаиртекс (Таи), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 03:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Деддуанглек Тидед99 (Таи) и Накроб Фаиртекс (Таи) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 03-го августа пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Деддуанглек Тидед99 (Таи) — Накроб Фаиртекс (Таи). По Москве начало данного поединка будет в 03:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Деддуанглек Тидед99 (Таи) — Накроб Фаиртекс (Таи):

победа Деддуанглек Тидед99 (Таи) – 0, ничья – 0, победа Накроб Фаиртекс (Таи) – 0

Прогноз на матч Деддуанглек Тидед99 (Таи) – Накроб Фаиртекс (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 03-го августа :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Деддуанглек Тидед99 (Таи) не очень выгодно, а вот Накроб Фаиртекс (Таи) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Деддуанглек Тидед99 (Таи) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Деддуанглек Тидед99 (Таи) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Деддуанглек Тидед99 (Таи) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Деддуанглек Тидед99 (Таи) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Деддуанглек Тидед99 (Таи) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Деддуанглек Тидед99 (Таи) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Деддуанглек Тидед99 (Таи) может и не устоять на ногах.

Накроб Фаиртекс (Таи) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Накроб Фаиртекс (Таи) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Накроб Фаиртекс (Таи), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Накроб Фаиртекс (Таи) должен быть в хорошей физической форме. Накроб Фаиртекс (Таи) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Деддуанглек Тидед99 (Таи) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Деддуанглек Тидед99 (Таи) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Деддуанглек Тидед99 (Таи) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Деддуанглек Тидед99 (Таи) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Накроб Фаиртекс (Таи) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Накроб Фаиртекс (Таи) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Накроб Фаиртекс (Таи) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Накроб Фаиртекс (Таи) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Накроб Фаиртекс (Таи) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Накроб Фаиртекс (Таи) должен задуматься о своей обороне.

Деддуанглек Тидед99 (Таи) – Накроб Фаиртекс (Таи) 03.08.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Деддуанглек Тидед99 (Таи) и Накроб Фаиртекс (Таи). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Деддуанглек Тидед99 (Таи) и Накроб Фаиртекс (Таи) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Деддуанглек Тидед99 (Таи) и Накроб Фаиртекс (Таи) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Деддуанглек Тидед99 (Таи) и Накроб Фаиртекс (Таи) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Деддуанглек Тидед99 (Таи) и Накроб Фаиртекс (Таи), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Накроб Фаиртекс (Таи) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Деддуанглек Тидед99 (Таи)

Свою самую выдающуюся победу Деддуанглек Тидед99 (Таи) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Деддуанглек Тидед99 (Таи) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Деддуанглек Тидед99 (Таи) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Деддуанглек Тидед99 (Таи) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Деддуанглек Тидед99 (Таи) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Накроб Фаиртекс (Таи)

Последний раз Накроб Фаиртекс (Таи) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Накроб Фаиртекс (Таи) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Накроб Фаиртекс (Таи) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Накроб Фаиртекс (Таи) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Накроб Фаиртекс (Таи)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Накроб Фаиртекс (Таи) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Деддуанглек Тидед99 (Таи) — Накроб Фаиртекс (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 03-го августа

Вряд ли Деддуанглек Тидед99 (Таи) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Накроб Фаиртекс (Таи), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Деддуанглек Тидед99 (Таи) и Накроб Фаиртекс (Таи), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Деддуанглек Тидед99 (Таи) выиграет бой.

http://evolvegame.ru/cat4-855604-prognoz-na-match-alehandro-davidovich-fokina-flavio-kobolli-01-08-24/

http://rockaluga.ru/cat3-1110468-prognoz-nikolas-alvares-varona-iker-urribarrens-ramires-01-go-avgusta-2024-goda-stavki-i-koefficienty/