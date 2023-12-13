«Дмитрий Ковтун (Рос)» – «Феррари Фаиртекс (Таи)». 03.08.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Дмитрий Ковтун (Рос) проведет 03 августа, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Феррари Фаиртекс (Таи). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 03:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Дмитрий Ковтун (Рос) — Феррари Фаиртекс (Таи) пройдет 03 августа, и можно не сомневаться, что в 03:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Дмитрий Ковтун (Рос) имеет две победы нокаутом, а Феррари Фаиртекс (Таи) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дмитрий Ковтун (Рос) — Феррари Фаиртекс (Таи):

победа Дмитрий Ковтун (Рос) – 0, ничья – 0, победа Феррари Фаиртекс (Таи) – 0

Прогноз на матч Дмитрий Ковтун (Рос) – Феррари Фаиртекс (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 03 августа :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Дмитрий Ковтун (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Феррари Фаиртекс (Таи), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Дмитрий Ковтун (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Дмитрий Ковтун (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Дмитрий Ковтун (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Дмитрий Ковтун (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Дмитрий Ковтун (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Дмитрий Ковтун (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Дмитрий Ковтун (Рос) может и не устоять на ногах.

Феррари Фаиртекс (Таи) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Феррари Фаиртекс (Таи) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Феррари Фаиртекс (Таи) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Феррари Фаиртекс (Таи) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Феррари Фаиртекс (Таи) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Дмитрий Ковтун (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Дмитрий Ковтун (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Дмитрий Ковтун (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Дмитрий Ковтун (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Феррари Фаиртекс (Таи) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Феррари Фаиртекс (Таи) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Феррари Фаиртекс (Таи) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Феррари Фаиртекс (Таи) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Феррари Фаиртекс (Таи), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Дмитрий Ковтун (Рос) – Феррари Фаиртекс (Таи) 03.08.24

Появление на ринге таких бойцов, как Дмитрий Ковтун (Рос) и Феррари Фаиртекс (Таи) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Дмитрий Ковтун (Рос) и Феррари Фаиртекс (Таи). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Дмитрий Ковтун (Рос) и Феррари Фаиртекс (Таи) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Дмитрий Ковтун (Рос) — Феррари Фаиртекс (Таи) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Дмитрий Ковтун (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Дмитрий Ковтун (Рос) — Феррари Фаиртекс (Таи) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Феррари Фаиртекс (Таи).

Дмитрий Ковтун (Рос)

Хотя Дмитрий Ковтун (Рос) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Дмитрий Ковтун (Рос) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Дмитрий Ковтун (Рос) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Дмитрий Ковтун (Рос) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Дмитрий Ковтун (Рос) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Феррари Фаиртекс (Таи)

На данный момент Феррари Фаиртекс (Таи) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Феррари Фаиртекс (Таи) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Феррари Фаиртекс (Таи) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Феррари Фаиртекс (Таи) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Феррари Фаиртекс (Таи) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Дмитрий Ковтун (Рос) — Феррари Фаиртекс (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 03 августа

В настоящее время Дмитрий Ковтун (Рос) и Феррари Фаиртекс (Таи) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Дмитрий Ковтун (Рос) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Дмитрий Ковтун (Рос) — Феррари Фаиртекс (Таи) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Дмитрий Ковтун (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

http://rockaluga.ru/cat2-974357-prognoz-erik-vanshelboim-parth-aggarval-01-avgusta-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat4-855384-prognoz-na-match-artur-dzhea-lerner-tin-01-08-24/