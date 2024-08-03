«Тайла Сантос (Бра)» – «Лиз Кармоуш (США)». 03.08.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Тайла Сантос (Бра) — Лиз Кармоуш (США) на 03.08.2024, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Тайла Сантос (Бра) и Лиз Кармоуш (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 04:00.

Стало известно, что именно 03.08.2024 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Тайла Сантос (Бра) — Лиз Кармоуш (США). По Москве начало данного поединка будет в 04:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тайла Сантос (Бра) — Лиз Кармоуш (США):

победа Тайла Сантос (Бра) – 1.354, ничья – 65, победа Лиз Кармоуш (США) – 3.215

Прогноз на матч Тайла Сантос (Бра) – Лиз Кармоуш (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 03.08.2024 :

Так как Тайла Сантос (Бра) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.354. В то же время Лиз Кармоуш (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 3.215.

История личных встреч

На профессиональном ринге Тайла Сантос (Бра) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Тайла Сантос (Бра) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Тайла Сантос (Бра) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Тайла Сантос (Бра) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Тайла Сантос (Бра) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Лиз Кармоуш (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Лиз Кармоуш (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Лиз Кармоуш (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Лиз Кармоуш (США) должен быть в хорошей физической форме. Лиз Кармоуш (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Тайла Сантос (Бра) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Тайла Сантос (Бра) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Тайла Сантос (Бра) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Тайла Сантос (Бра) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Тайла Сантос (Бра) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Тайла Сантос (Бра) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Лиз Кармоуш (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Лиз Кармоуш (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Лиз Кармоуш (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Лиз Кармоуш (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Лиз Кармоуш (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Лиз Кармоуш (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Лиз Кармоуш (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Тайла Сантос (Бра) – Лиз Кармоуш (США) 03.08.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Тайла Сантос (Бра) и Лиз Кармоуш (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Тайла Сантос (Бра) и Лиз Кармоуш (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Тайла Сантос (Бра) и Лиз Кармоуш (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Тайла Сантос (Бра) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Лиз Кармоуш (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Тайла Сантос (Бра) будет намного сильнее, чем Лиз Кармоуш (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Тайла Сантос (Бра) — Лиз Кармоуш (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Лиз Кармоуш (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Тайла Сантос (Бра)

Тайла Сантос (Бра) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Тайла Сантос (Бра) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Тайла Сантос (Бра) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Тайла Сантос (Бра) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Тайла Сантос (Бра) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Лиз Кармоуш (США)

Сейчас Лиз Кармоуш (США) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Лиз Кармоуш (США) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Лиз Кармоуш (США) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Лиз Кармоуш (США) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Лиз Кармоуш (США) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Тайла Сантос (Бра) — Лиз Кармоуш (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 03.08.2024

Несмотря на то, что Тайла Сантос (Бра) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Лиз Кармоуш (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Тайла Сантос (Бра) будет намного сильнее, чем Лиз Кармоуш (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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