«Джаред Брукс (США)» – «Густаво Баларт (Куб)». 03.08.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Джаред Брукс (США) — Густаво Баларт (Куб) на 03 августа, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Джаред Брукс (США) и Густаво Баларт (Куб) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 06:25.

В 06:25 по московскому времени Джаред Брукс (США) и Густаво Баларт (Куб) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 03 августа, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Джаред Брукс (США) и Густаво Баларт (Куб) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Джаред Брукс (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джаред Брукс (США) — Густаво Баларт (Куб):

победа Джаред Брукс (США) – 0, ничья – 0, победа Густаво Баларт (Куб) – 0

Прогноз на матч Джаред Брукс (США) – Густаво Баларт (Куб) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 03 августа :

Так как Джаред Брукс (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Густаво Баларт (Куб) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Джаред Брукс (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Джаред Брукс (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Джаред Брукс (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Джаред Брукс (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Джаред Брукс (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Густаво Баларт (Куб) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Густаво Баларт (Куб) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Густаво Баларт (Куб) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Густаво Баларт (Куб) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Густаво Баларт (Куб) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Джаред Брукс (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Джаред Брукс (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Джаред Брукс (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Джаред Брукс (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Джаред Брукс (США) валится с ног. К тому же, Джаред Брукс (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Джаред Брукс (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Густаво Баларт (Куб) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Густаво Баларт (Куб) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Густаво Баларт (Куб) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Густаво Баларт (Куб) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Густаво Баларт (Куб), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Джаред Брукс (США) – Густаво Баларт (Куб) 03.08.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Джаред Брукс (США) и Густаво Баларт (Куб), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Джаред Брукс (США) и Густаво Баларт (Куб) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Джаред Брукс (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Густаво Баларт (Куб) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Джаред Брукс (США) и Густаво Баларт (Куб) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

На чемпионский бой Джаред Брукс (США) — Густаво Баларт (Куб) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Густаво Баларт (Куб), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Джаред Брукс (США)

Как бы Джаред Брукс (США) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Джаред Брукс (США) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Джаред Брукс (США) дрался на ринге только с представителями своей страны. Джаред Брукс (США) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Джаред Брукс (США) совершенно не работает над собственной защитой.

Густаво Баларт (Куб)

Прошлый бой Густаво Баларт (Куб) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Густаво Баларт (Куб) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Густаво Баларт (Куб) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Густаво Баларт (Куб) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Джаред Брукс (США) — Густаво Баларт (Куб). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 03 августа

В настоящее время Джаред Брукс (США) и Густаво Баларт (Куб) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Джаред Брукс (США) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Джаред Брукс (США) — Густаво Баларт (Куб) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джаред Брукс (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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