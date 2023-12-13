«Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар)» – «Михал Булик (Пол)». 04.08.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 04-го августа 2024 года должен состояться бой Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) — Михал Булик (Пол), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 00:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) и Михал Булик (Пол) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) — Михал Булик (Пол) пройдет 04-го августа 2024 года, и можно не сомневаться, что в 00:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) имеет две победы нокаутом, а Михал Булик (Пол) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) — Михал Булик (Пол):

победа Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) – 0, ничья – 0, победа Михал Булик (Пол) – 0

Прогноз на матч Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) – Михал Булик (Пол) Бои, титульный бой, 04-го августа 2024 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) не очень выгодно, а вот Михал Булик (Пол) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) может и не устоять на ногах.

Михал Булик (Пол) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Михал Булик (Пол) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Михал Булик (Пол) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Михал Булик (Пол) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Михал Булик (Пол) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Михал Булик (Пол) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Михал Булик (Пол) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Михал Булик (Пол) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Михал Булик (Пол) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Михал Булик (Пол) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) – Михал Булик (Пол) 04.08.24

Появление на ринге таких бойцов, как Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) и Михал Булик (Пол) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) и Михал Булик (Пол). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) и Михал Булик (Пол). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) и Михал Булик (Пол) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) и Михал Булик (Пол) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) является очевидным фаворитом, ведь Михал Булик (Пол) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Спортивные прогнозисты считают, что Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) в данный момент сильнее, нежели Михал Булик (Пол), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар)

Свою самую выдающуюся победу Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Михал Булик (Пол)

Прошлый бой Михал Булик (Пол) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Михал Булик (Пол) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Михал Булик (Пол) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Михал Булик (Пол) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) — Михал Булик (Пол). Прогноз и ставки на матч. Бои 04-го августа 2024 года

Так как Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Михал Булик (Пол).

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) и Михал Булик (Пол), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Зияд Ибрагим Альмааюф (С.Ар) выиграет бой.

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