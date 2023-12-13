«Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб)» – «Радивой Каладжзик (США)». 04.08.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) — Радивой Каладжзик (США) на 04 августа, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) и Радивой Каладжзик (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 03:00.

До 04 августа осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) — Радивой Каладжзик (США). Это будет продолжаться вплоть до 03:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) — Радивой Каладжзик (США):

победа Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) – 0, ничья – 0, победа Радивой Каладжзик (США) – 0

Прогноз на матч Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) – Радивой Каладжзик (США) Бои, титульный бой, 04 августа :

Из-за того, что все ставят на то, что Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Радивой Каладжзик (США) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Радивой Каладжзик (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Радивой Каладжзик (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Радивой Каладжзик (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Радивой Каладжзик (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Радивой Каладжзик (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Радивой Каладжзик (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Радивой Каладжзик (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Радивой Каладжзик (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Радивой Каладжзик (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Радивой Каладжзик (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) – Радивой Каладжзик (США) 04.08.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) и Радивой Каладжзик (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) и Радивой Каладжзик (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) и Радивой Каладжзик (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) и Радивой Каладжзик (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) сейчас находится на пике формы, так что Радивой Каладжзик (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб).

Титульный бой Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) — Радивой Каладжзик (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Радивой Каладжзик (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб)

В своей профессиональной карьере Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Радивой Каладжзик (США)

Уже несколько лет Радивой Каладжзик (США) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Радивой Каладжзик (США) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Радивой Каладжзик (США) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) — Радивой Каладжзик (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 04 августа

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) — Радивой Каладжзик (США) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) — Радивой Каладжзик (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Освари Дэвид Морель Гутьеррес (Куб) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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