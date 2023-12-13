Стефанос Сакелларидис — Вишайя Тронгчароенчайкул. Прогноз, ставки на матч. ITF (08.08.24)

08.08.2024 в 05:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Стефанос Сакелларидис , а противостоять в этом поединке будет Вишайя Тронгчароенчайкул.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 08.08.2024, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Стефанос Сакелларидис — Вишайя Тронгчароенчайкул. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 05:05 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Стефанос Сакелларидис, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Стефанос Сакелларидис — Вишайя Тронгчароенчайкул:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Стефанос Сакелларидис — Вишайя Тронгчароенчайкул, которая пройдет 08.08.2024 в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 05:05 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Стефанос Сакелларидис

Стефанос Сакелларидис, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Стефанос Сакелларидис может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Стефанос Сакелларидис входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Стефанос Сакелларидис еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Стефанос Сакелларидис сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Вишайя Тронгчароенчайкул

Нынешняя форма, которую демонстрирует Вишайя Тронгчароенчайкул еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Вишайя Тронгчароенчайкул постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Вишайя Тронгчароенчайкул пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Вишайя Тронгчароенчайкул не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Вишайя Тронгчароенчайкул не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

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Прогноз и ставка на матч Стефанос Сакелларидис — Вишайя Тронгчароенчайкул 08.08.2024

Стефанос Сакелларидис

В этом сезоне Стефанос Сакелларидис демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Стефанос Сакелларидис уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Стефанос Сакелларидис любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Стефанос Сакелларидис часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Стефанос Сакелларидис умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Вишайя Тронгчароенчайкул

Вишайя Тронгчароенчайкул лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Вишайя Тронгчароенчайкул играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Вишайя Тронгчароенчайкул начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Вишайя Тронгчароенчайкул выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Вишайя Тронгчароенчайкул сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Стефанос Сакелларидис — Вишайя Тронгчароенчайкул Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Стефанос Сакелларидис и Вишайя Тронгчароенчайкул. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Стефанос Сакелларидис — Вишайя Тронгчароенчайкул: андердог способен удивить фаворита

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Стефанос Сакелларидис и Вишайя Тронгчароенчайкул, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Стефанос Сакелларидис и Вишайя Тронгчароенчайкул уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Стефанос Сакелларидис — Вишайя Тронгчароенчайкул. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Стефанос Сакелларидис и Вишайя Тронгчароенчайкул.



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