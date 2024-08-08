Корня/Эйсерик — Барнат/Полсон: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Корня/Эйсерик — Барнат/Полсон (08 августа), ставки и коэффициенты

08 августа в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Корня/Эйсерик , а противостоять в этом поединке будет Барнат/Полсон.



Судья теннисного матча Корня/Эйсерик — Барнат/Полсон должен дать знак о старте игры в 11:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 08 августа, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Корня/Эйсерик и Барнат/Полсон более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Корня/Эйсерик имеет четыре победы, то Барнат/Полсон может похвастаться лишь двумя победами.



Корня/Эйсерик — Барнат/Полсон. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

08 августа пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Корня/Эйсерик — Барнат/Полсон. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Барнат/Полсон, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Барнат/Полсон выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Корня/Эйсерик

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Корня/Эйсерик находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Корня/Эйсерик является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Корня/Эйсерик умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Корня/Эйсерик обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Корня/Эйсерик может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Барнат/Полсон

На этом турнире Барнат/Полсон играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Барнат/Полсон все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Барнат/Полсон не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Барнат/Полсон уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Барнат/Полсон на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Барнат/Полсон пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Корня/Эйсерик — Барнат/Полсон

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Корня/Эйсерик — Барнат/Полсон (08 августа), ставки и коэффициенты

Корня/Эйсерик

На данном турнире Корня/Эйсерик выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Корня/Эйсерик выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Корня/Эйсерик допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Корня/Эйсерик особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Корня/Эйсерик, это умение играть на травяных кортах.

Барнат/Полсон

Барнат/Полсон лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Барнат/Полсон играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Барнат/Полсон начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Барнат/Полсон выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Барнат/Полсон сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Корня/Эйсерик — Барнат/Полсон Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Корня/Эйсерик и Барнат/Полсон начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Корня/Эйсерик и Барнат/Полсон показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Корня/Эйсерик и Барнат/Полсон провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Корня/Эйсерик и Барнат/Полсон действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Корня/Эйсерик — Барнат/Полсон: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Корня/Эйсерик и Барнат/Полсон, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Корня/Эйсерик сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Барнат/Полсон имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Корня/Эйсерик – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Корня/Эйсерик и Барнат/Полсон на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Корня/Эйсерик — Барнат/Полсон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Корня/Эйсерик и Барнат/Полсон.



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