Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) — Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (21). Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Китая до 21 года (08.08.24)

08.08.2024 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Китая до 21 года, в котором на своей площадке местный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) примет соперника по национальному первенству Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (21).



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 08.08.2024 предстоит поединок против БК Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (21). По московскому времени начало игры будет в 16:00. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) — Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (21):

Поединок между баскетбольными клубами Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) и Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (21) собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 08.08.2024. Ее начало будет в 16:00 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Синьцзян Флаинг Тайгерс (21)

Летом баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (21)

Прогресс баскетбольного клуба Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (21) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (21) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (21) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз на матч

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) — Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (21), который организаторы собираются провести 08.08.2024. По московскому времени начало данной игры будет в 16:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс (21).



Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) — Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (21). Прогноз, ставки на матч(08.08.24)

Синьцзян Флаинг Тайгерс (21)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (21)

Два года назад баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (21) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (21) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) — Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (21) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) — Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (21) пройдет 08.08.2024, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 16:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) — Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (21): единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне у баскетбольного клуба Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (21) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (21) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) — Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (21). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Синьцзян Флаинг Тайгерс (21) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (21) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Циндао Гуоксин Хаитиан Игл (21) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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