Бехар/Джонсон — Боллипалли/Хах Вердуго: кто пройдет в следующий раунд?

Бехар/Джонсон — Боллипалли/Хах Вердуго (09.08.2024), ставки и коэффициенты

09.08.2024 в 01:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Бехар/Джонсон , а противостоять в этом поединке будет Боллипалли/Хах Вердуго.



Буквально несколько дней назад Бехар/Джонсон и Боллипалли/Хах Вердуго играли свои матчи, а теперь уже 09.08.2024 им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 01:30. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Бехар/Джонсон имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бехар/Джонсон — Боллипалли/Хах Вердуго:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 09.08.2024, ведь именно в этот день на корте встречаются Бехар/Джонсон и Боллипалли/Хах Вердуго. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 01:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Бехар/Джонсон имеет на своем счету три победы, Боллипалли/Хах Вердуго может похвастаться четырьмя.

Бехар/Джонсон

Бехар/Джонсон отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Бехар/Джонсон проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Бехар/Джонсон проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Бехар/Джонсон играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Бехар/Джонсон больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Боллипалли/Хах Вердуго

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Боллипалли/Хах Вердуго в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Боллипалли/Хах Вердуго уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Боллипалли/Хах Вердуго уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Боллипалли/Хах Вердуго обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Прогноз и ставка на матч Бехар/Джонсон — Боллипалли/Хах Вердуго 09.08.2024

Бехар/Джонсон

На данный момент Бехар/Джонсон занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Бехар/Джонсон снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Бехар/Джонсон не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Бехар/Джонсон не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Боллипалли/Хах Вердуго

На этом турнире Боллипалли/Хах Вердуго играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Боллипалли/Хах Вердуго какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Боллипалли/Хах Вердуго уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Боллипалли/Хах Вердуго много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Боллипалли/Хах Вердуго сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Боллипалли/Хах Вердуго не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Бехар/Джонсон — Боллипалли/Хах Вердуго Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Бехар/Джонсон и Боллипалли/Хах Вердуго начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Бехар/Джонсон и Боллипалли/Хах Вердуго показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Бехар/Джонсон и Боллипалли/Хах Вердуго провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Бехар/Джонсон и Боллипалли/Хах Вердуго действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Бехар/Джонсон — Боллипалли/Хах Вердуго: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Бехар/Джонсон имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Бехар/Джонсон и Боллипалли/Хах Вердуго отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Боллипалли/Хах Вердуго в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Бехар/Джонсон превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Боллипалли/Хах Вердуго сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Бехар/Джонсон гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бехар/Джонсон — Боллипалли/Хах Вердуго. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Бехар/Джонсон и Боллипалли/Хах Вердуго, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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