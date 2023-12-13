Калиянда Пунача/Чандрасекар — Куинн/Лавсон. Прогноз, ставки на матч (09.08.24)

09-го августа 2024 года в 02:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Калиянда Пунача/Чандрасекар , а противостоять в этом поединке будет Куинн/Лавсон.



В 02:30 по Москве Калиянда Пунача/Чандрасекар и Куинн/Лавсон выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 09-го августа 2024 года. Единственный раз Калиянда Пунача/Чандрасекар и Куинн/Лавсон встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Калиянда Пунача/Чандрасекар сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Калиянда Пунача/Чандрасекар — Куинн/Лавсон:

До 09-го августа 2024 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Калиянда Пунача/Чандрасекар — Куинн/Лавсон вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Калиянда Пунача/Чандрасекар и Куинн/Лавсон не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 02:30 по МСК.

Калиянда Пунача/Чандрасекар

По непонятным причинам Калиянда Пунача/Чандрасекар в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Калиянда Пунача/Чандрасекар теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Калиянда Пунача/Чандрасекар занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Калиянда Пунача/Чандрасекар играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Калиянда Пунача/Чандрасекар имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Куинн/Лавсон

На этом турнире Куинн/Лавсон играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Куинн/Лавсон все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Куинн/Лавсон не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Куинн/Лавсон уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Куинн/Лавсон на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Куинн/Лавсон пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Калиянда Пунача/Чандрасекар — Куинн/Лавсон. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Калиянда Пунача/Чандрасекар и Куинн/Лавсон. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Калиянда Пунача/Чандрасекар и Куинн/Лавсон в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Калиянда Пунача/Чандрасекар и Куинн/Лавсон имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Калиянда Пунача/Чандрасекар — Куинн/Лавсон. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.08.24)

Калиянда Пунача/Чандрасекар

Несмотря на внушительный возраст, Калиянда Пунача/Чандрасекар демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Калиянда Пунача/Чандрасекар гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Калиянда Пунача/Чандрасекар обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Калиянда Пунача/Чандрасекар снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Калиянда Пунача/Чандрасекар может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Куинн/Лавсон

В этом сезоне Куинн/Лавсон не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Куинн/Лавсон сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Куинн/Лавсон допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Куинн/Лавсон допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Куинн/Лавсон демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Калиянда Пунача/Чандрасекар — Куинн/Лавсон Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Калиянда Пунача/Чандрасекар и Куинн/Лавсон начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Калиянда Пунача/Чандрасекар и Куинн/Лавсон показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Калиянда Пунача/Чандрасекар и Куинн/Лавсон провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Калиянда Пунача/Чандрасекар и Куинн/Лавсон действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Калиянда Пунача/Чандрасекар — Куинн/Лавсон: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Калиянда Пунача/Чандрасекар и Куинн/Лавсон, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Калиянда Пунача/Чандрасекар сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Куинн/Лавсон имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Калиянда Пунача/Чандрасекар – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Калиянда Пунача/Чандрасекар и Куинн/Лавсон на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Калиянда Пунача/Чандрасекар — Куинн/Лавсон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Калиянда Пунача/Чандрасекар и Куинн/Лавсон букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Калиянда Пунача/Чандрасекар и Куинн/Лавсон проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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